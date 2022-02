هاتف iQOO 9 SE مواصفات وأسعار

هاتف iQOO 9 SE هاتف iQOO 9 SE

الآن وخلال، مؤتمر الإطلاق العالمي، لسلسلة هواتف، iQOO 9 Series، تم الكشف عن، الهاتف iQOO 9 SE، الذي لم يظهر، بجانب الإصدارات الصينية، والذي يأتي مع، مواصفات مميزة للغاية، ولكن بسعر مرتفع، نوعا ما، حيث يضم، معالج Snapdragon 888، ويضم كاميرا خلفية رئيسية، بدقة 48 ميجا بكسل، وشاشة بمعدل تحديث، 120 هرتز، وبطارية متوسطة، تدعم شحنا سريعا قويا، وما يصل إلى، 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أنه، يباع بسعر، يبلغ حوالي، 510 دولارات، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على جميع، التفاصيل الرسمية، التي تخص، هاتف iQOO 9 SE، بما في ذلك، السعر، والمواصفات، والمميزات، والعيوب.



مواصفات الهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان عن، هذا الهاتف، خلال المؤتمر العالمي، الذي أقيم اليوم، 23 فبراير، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، في الأسواق، يوم 2 مارس.



أبعاد الهاتف: يتوفر iQOO 9 SE، بارتفاع 163.2 ملم، × العرض 76.4 ملم، وبسمك 8.4 ملم، وبوزن لا يتخطى، 200 جرام.

الشبكة: الهاتف إيكو 9 إس إي، يدعم شبكات اتصال، الجيل الخامس 5G، ويدعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: تم تصميم، هاتف فيفو الجديد، حول شاشة AMOLED، بحجم 6.62 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، كما أنها، تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وتدعم أيضا خاصية، Always on Display، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية.المعالج: معالج تشغيل، هذا الهاتف، الأرخص في سلسلة، iQOO 9 Series، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 888 5G، المبني على، تقنية 5 نانومتر، والمكون من، نواة Kryo 680، بسرعة 2.84 جيجا هرتز، و3 أنوية Kryo 680، بسرعة 2.42 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 680، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 660.الكاميرات الخلفية: الهاتف iQOO 9 SE، يحتوي على، 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر، من IMX598، وبدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم المثبت البصري OIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، للهاتف إيكو 9 إس إي، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، التصوير بخاصية panorama، وHDR.الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية، لهذا الهاتف، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الذاكرة: هذا الهاتف الجديد، من Vivo، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.نظام التشغيل: iQOO 9 SE، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، Funtouch 12.البطارية: الهاتف إيكو 9 إس إي، يحتوي على بطارية، بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع، بقوة 66 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type C 2.0.مميزات iQOO 9 SEيتميز هذا الهاتف، بأحد أقوى المعالجات، المتوفرة حاليا، والذي يعد، بتجربة ممتازة، أثناء تشغيل الألعاب، بمعدل فريمات عال، وإجراء المهام الثقيلة، بدون أي تهنيج، أو سخونية.جودة تصوير الفيديوهات، من خلال الكاميرات الخلفية، جيدة للغاية، حتى في، الأماكن منخفضة الإضاءة، حيث تبلغ 4K، ويوجد بجانبها، فلاش LED مزدوج.البطارية متوسطة، وتقول الشركة، إن البطارية، ستتمكن من، تشغيل الهاتف، لفترة طويلة، من الاستخدام المتواصل، أو يومين، من الاستخدام العادي، كما سيتم شحنها، في وقت قصير جدا، حيث يمكن، شحن 70%، من سعة البطارية، في 18 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 66 واط.على الرغم من، أن الشاشة كبيرة، إلا أنها، تصل بجودة عالية، وتدعم العديد، من الخصائص المميزة، بما في ذلك، خاصية Always on Display، وخاصية HDR10، ومعدل تحديث 120 هرتز، وهذه الخصائص، من الصعب العثور عليها، في الهواتف المنافسة.يعمل بنظام تشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من فيفو، كما أنه، سيحصل على، تحديثين رئيسين، وهما Android 13، وAndroid 14.الهاتف iQOO 9 SE، مقاوم للغبار، ورذاذ الماء، مما يعني أنك، ستتمكن من، حمله أو استخدامه، أثناء الجري، وممارسة الرياضة.يحتوي على، مستشعر بصمة، مدمج في الشاشة، لفتح القفل، عن طريق، أصابع اليد، ويدعم خاصية، Face Unlock، لفتح القفل، عن طريق الوجه.تصميم الشاشة جديد، حيث إنها، كاملة ولا تحتوي، على أي نوتش، وأيضا الحواف نحيفة للغاية، وتحتوي فقط، على ثقب صغير، في المنتصف، من أجل، الكاميرا الأمامية.يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم أيضا، إصدار Bluetooth 5.2، مع دعم، اتصال Wi-Fi 6E.عيوب هاتف إيكو 9 إس إيدقة الكاميرات الخلفية، ليست منافسة، مع هذا الهاتف، وتوجد هواتف منافسة، تحتوي على، كاميرات رئيسية، بدقة 64 ميجا بكسل، أو 108 ميجا بكسل.الكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، في هذه الفئة السعرية، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، فقط.سعر الهاتف iQOO 9 SE، غالٍ نسبيا، مقارنة بالمعالج، وكنا نطمح أن، يكون المعالج هو، Snapdragon 888 Plus 5G، على الأقل.لا يدعم، تركيب كارت ميموري، لزيادة المساحة التخزينية، ومع ذلك، لا نعتبر هذا عيبا، لأن إصدارات التخزين، تصل إلى، 256 جيجا بايت، وهذه مساحة كافية، لأي مستخدم، مهما كانت، التطبيقات، والألعاب، التي يريد تحميلها.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ولا يدعم، الراديو FM، وأيضا لا يدعم، خاصية NFC.سعر الهاتف iQOO 9 SEالهاتف iQOO 9 SE، سيباع بسعر، يبدأ من، 455 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 510 دولارات، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، مع العلم بأنه، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، في الهند، يوم 2 مارس، على أن يتوفر، في جميع دول العالم، في وقت لاحق، من شهر مارس.