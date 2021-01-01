بحاسب محمول آخر Honor تنافس آبل



Honor Honor

أعلنت شركة هونر Honor، مؤخرا عن الحاسب المحمول Honor MagicBook 16، ضمن سلسلة MagicBook في الصين، والذي صمم ليكون منافس لحواسيب آبل الشهيرة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تزداد قدرة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هونر على المنافسة فهي تمتاز بالعديد من المواصفات القوية، حيث تم الإعلان مؤخرا عن ثلاثة إصدارات جديدة هي: MagicBook 16 و 16 Pro و V 14، حيث يركز أول اثنان على تقديم تجربة خفيفة الوزن بينما يعد V 14 هو الطراز الرائد المتطور في نطاق أجهزة الكمبيوتر الرائدة.



Honor تنافس آبل بحاسب محمول آخر

يتميز حاسب هونر المحمول Honor MagicBook 16، بشاشة بقياس 16.1 بوصة، من نوع IPS، وبدقة عرض 1920 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 144 هرتز، مع شهادة معتمدة من TUV Rheinland، ومزودة بطبقات خاصة لتوفير رؤية واضحة للصور حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، يمكنها إخراج ما يصل إلى 300 شمعة في المتر المربع.

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ويعمل حاسب هونر المحمول Honor MagicBook 16، بمعالج AMD Ryzen 5 5600H والمطور وفق معيارية Zen 3، والذي يوفر أداء أعلى بنسبة 30% تقريبا من معالجات Ryzen 5 4600H، ويمكن تهيئتها باستخدام وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 3050 من إنفيديا.ويأتي حاسب هونر المحمول Honor MagicBook 16، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع DDR4 بسعة 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت.سعر ومواصفات حاسب هونر المحمول Honor MagicBook 16ويحتوي حاسب هونر المحمول Honor MagicBook 16، على تقنية Bluetooth 5.1، ومنافذ إدخال وإخراج من نوع USB Type-C، ومنافذ USB Type-A، ومنفذ HDMI، ومقبس سماعة رأس وميكروفون بقياس 3.5 ملميتر، ويحزم بطارية باستطاعة 65 وات، وتحصل على شاحن مرفق من نوع USB-C بقوة 65 وات.ويتوفر حاسب هونر المحمول Honor MagicBook 16، بهيكل نحيف وخفيف الوزن مغطى بطبقات حماية من الألومنيوم، ومجهز بلوحة لمسية متطورة تعمل مع أحدث المعايير التي تسرع العمل عبر نقاط لمسية مختلفة، ومزود بمكبري صوت فائقي الأداء ثبتا على جانبي لوحة المفاتيح بطريقة أنيقة، ومتاح للبيع مقابل سعر حوالى 805 دولار (أي ما يعادل 12 ألف و600 جنيه مصري).