مميزاته وعيوبه هاتف Honor 60 Pro

إذا كنت، تريد شراء، الهاتف Honor 60 Pro، ولكنك لا تعرف شيئا، عن سعره، ومواصفاته؟ فتابع هذا المقال، الذي يتضمن، سعر ومواصفات، الهاتف هونور 60 برو، ويذكر أن، هذا الهاتف، يضم مواصفات رائدة، تتمثل في، معالج جيد للغاية، من Qualcomm، وشاشة بخصائص جيدة، أبرزها الجودة، ومعدل التحديث، والثقب الصغير، الموجود في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى، كاميرات خلفية رائعة، بمستشعر رئيسي، دقته 108 ميجا بكسل، وبطارية كبيرة، تدعم شحنا سريعا قويا، ومواصفات أخرى جيدة، ستتعرفون عليها، خلال السطور القادمة، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف Honor 60 Pro.



مواصفات هاتف هونور 60 برو

موعد الإعلان والإطلاق: قدمت هونور، هاتفها الرائد، في نهاية العام الماضي، وبالتحديد يوم 1 ديسمبر، 2021، وتم إطلاقه، بشكل رسمي، يوم 10 ديسمبر.



الهاتف Honor 60 Pro

أبعاد الهاتف: ارتفاع هذا الهاتف، يبلغ 163.9 ملم، وعرضه يبلغ 74.8 ملم، وسمكه نحيف نسبيا، ويبلغ 8.2 ملم، بالإضافة إلى أنه، يزن 192 جراما.

الشبكة: هاتف Honor 60 Pro، يدعم حتى، شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا يعني أنك، ستحصل على، اتصال 2G، و3G، و4G، و5G، وستتمكن من، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، OLED، وتأتي بحجم 6.78 بوصة، وبدقة 2652×1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وتدعم أيضا، HDR10+، مع دعم خاصية، Always on Display.الكاميرا الأمامية: الهاتف هونور 60 برو، يحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، لهذا الهاتف، تأتي بدقة، 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، ويوجد بجانبها، فلاش LED مزدوج، كما أنها، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، المثبت البصري OIS، والمثبت الإلكتروني EIS، وخاصية HDR، وpanorama.المعالج: يتم تشغيل، Honor 60 Pro، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يتكون من، نواة Cortex-A78، بسرعة 2.5 جيجا هرتز، و3 أنوية، Cortex-A78، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية، Cortex-A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، وبالإضافة إلى ذلك، فإن معالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 642L.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، بإصدارين على، مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.نظام التشغيل: نظام التشغيل، الذي يتوفر به، هذا الهاتف، هو Android 11، وواجهة المستخدم هي، Magic UI 5.0، مع العلم بأن، الهاتف هونور 60 برو، لا يدعم، خدمات جوجل بلاي.البطارية: تعتبر البطارية، من أبرز، مواصفات هاتف، هونور الرائد، حيث تأتي، بسعة 4800 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 68 واط، مع دعم، الشحن العكسي، بقوة 5 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Honor 60 Proجودة التصوير، من خلال، الكاميرات الخلفية، والأمامية، رائعة جدا، حيث تصل إلى، 4K، كما أن، الكاميرات تعتمد على، الذكاء الاصطناعي، لتوفير أفضل، خصائص التصوير، والتحكم في الكاميرا، بدون استخدام اليدين، وذلك بواسطة، الإيماءات.معالج التشغيل، مميز للغاية، في هذه الفئة السعرية، وتم تضمين، أنظمة تبريد، لجعله يقدم أفضل، أداء حتى بعد، فترة طويلة، من الاستخدام.خصائص الشاشة جيدة، وتعد بأفضل، تجربة رؤية، تحت أي ظرف، حيث تأتي، بجودة مرتفعة، مقارنة بحجمها، ومعدل سطوع عال، مع تغطية 100% DCI-P3 وشهادة HDR10+.ذاكرة عشوائية، تصل إلى، 12 جيجا رام، وتساعد المعالج، على تقديم، الأداء المطلوب، أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة، وذاكرة تخزين، بسعة 256 جيجا بايت، تكفي لتنزيل، جميع التطبيقات، والألعاب، التي يريدها أي، مستخدم على هاتفه.سعة البطارية، كبيرة جدا، مقارنة بالمنافسين، ولا اعتقد أن، هناك هواتف منافسة، بمثل هذه المواصفات، ومع بطارية، بهذه السعة.يمكن شحن 50%، من سعة البطارية، في 15 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 66 واط.مؤهل للحصول على، Android 12، وواجهة مستخدم، Magic UI 6.0.الهاتف Honor 60 Pro، يدعم فتح القفل، عن طريق، مستشعر البصمة، المدمج في الشاشة، ويدعم أيضا، فتح الهاتف، عن طريق الوجه.يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم خاصية NFC.يدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، مع دعم إصدار، Bluetooth 5.2.حجمه خفيف جدا، مما يسهل حمله، واستخدامه بيد واحدة.عيوب الهاتفيعمل بنظام التشغيل القديم، Android 11، مع العلم بأن، هناك هواتف منافسة، وصلت في نفس الفترة، بنظام Android 12، وهذه نقطة سلبية، من الشركة، لأن الهاتف، سيحصل على، أندرويد 12، و13 فقط.الهاتف Honor 60 Pro، لا يدعم، خدمات جوجل بلاي، وذلك بالرغم من، أن سلسلة هواتف، Honor 50 Series، وصلت مع دعم، Google Play Services.لا يدعم، زيادة المساحة التخزينية، ولكن هذا، لن يؤثر على المستخدمين، لأن الهاتف، يصل مع، ذاكرة تخزينية، بسعة 256 جيجا بايت.التصميم الزجاجي، يجعله معرضا للكسر، والخدش بسهولة.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مما يعني، أنك ستحتاج إلى، شراء سماعات أذن لاسلكية.سعر الهاتف Honor 60 Proسعر الهاتف Honor 60 Pro، يبدأ من، 585 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.ويصل إلى، 635 دولارا، للإصدار الذي يضم، 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.