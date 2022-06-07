أودي تضيف تقنيات اتصال 5G في سياراتها

آخر الأخبارأخبار السيارات › أودي تضيف تقنيات اتصال 5G في سياراتها

صورة الخبر: أودي
أودي

أعلنت أودي عن توقيع اتفاقية مع شركة اتصالات أمريكية لتوفير تقنية 5G في سياراتها قريباً.

بهذا الإعلان تصبح أودي من ضمن أوائل شركات السيارات التي تتبنى تقنية 5G رسمياً، تأمل الشركة أن تتوفر الميزة في سياراتها من الربع الثاني في عام 2024 لتوفر اتصالات فائقة السرعة للعملاء ولخدمات السيارة المتصلة.

قال فيليب برابيك، نائب الرئيس الأول لتخطيط المنتجات في أودي أمريكا الشمالية “كانت أودي أول شركة لصناعة السيارات توفر خدمة Wi-Fi داخل السيارة للعملاء بالإضافة إلى اتصال 4G LTE في سياتها A3 2015، وسنكون من بين الأوائل في توفير الجيل التالي من الاتصال لعملائنا”.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أودي تضيف تقنيات اتصال 5G في سياراتها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85766

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager