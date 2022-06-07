أودي تضيف تقنيات اتصال 5G في سياراتها

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أعلنت أودي عن توقيع اتفاقية مع شركة اتصالات أمريكية لتوفير تقنية 5G في سياراتها قريباً.



بهذا الإعلان تصبح أودي من ضمن أوائل شركات السيارات التي تتبنى تقنية 5G رسمياً، تأمل الشركة أن تتوفر الميزة في سياراتها من الربع الثاني في عام 2024 لتوفر اتصالات فائقة السرعة للعملاء ولخدمات السيارة المتصلة.



قال فيليب برابيك، نائب الرئيس الأول لتخطيط المنتجات في أودي أمريكا الشمالية “كانت أودي أول شركة لصناعة السيارات توفر خدمة Wi-Fi داخل السيارة للعملاء بالإضافة إلى اتصال 4G LTE في سياتها A3 2015، وسنكون من بين الأوائل في توفير الجيل التالي من الاتصال لعملائنا”.