كوبرا تعلن عن دخولها الواقع الافتراضي وستنتج سيارتين كهربائيتين



كوبرا كوبرا

مع احتفال شركة كوبرا بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها قدمت الشركة سيارتين كهربائيتين وأعنت عن دحولها في الواقع الافتراضي.



من خلال مساحتها الخاصة المسماة Metahype في العالم الافتراضي يمكن الوصول لتجربة سباق Cupra2 الجديدة التي تجمع بين العالمين الحقيقي والافتراضي. أما عن السيارات الجديدة فسوف تنتج الشركة Tavascan الكهربائية بالكامل في عام 2024، وستكشف عن النسخة الإنتاجية من سيارة UrbanRebel في عام 2025. ويتوقع أن تعتمد كلا السيارتين على قاعدة عجلات MEB الخاصة بمجموعة فولكس واجن.



تحاول الشركة أيضاً مضاعفة مبيعاتها في عام 2022 بعد أن حققت بيع 73,900 سيارة في 2021 بارتفاع 189% عن عام 2020. قال واين غريفيثس، الرئيس التنفيذي لشركة كوبرا “منذ أربع سنوات، شكك الكثير من الناس فينا، لكننا لم نشك في أنفسنا أبداً. هذا العام، سنثبت مرة أخرى أنه لا شيء يمكن أن يعيق اندفاعنا الذي لا يمكن وقفه”.