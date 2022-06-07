أسعار هيونداي توسان 2022 في مصر خلال شهر فبراير



توسان توسان

تقدم شركة جي بي غبور أوتو وكيل هيونداي في مصر سيارتها توسان موديل 2022 في السوق المحلي كسيارة SUV مميزة من حيث الشكل والتصميم، بالإضافة لضمها تجهيزات عديدة ووسائل مساعدة للسائق، حيث تم الإعلان عن أحدث أسعار لهذا الموديل من السيارة خلال شهر فبراير الحالي كالتالي:



- فئة أولى بسعر 475 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 505 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 540 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 595 ألف جنيه.- فئة خامسة بسعر 635 ألف جنيه.ويتم تقديم هيونداي توسان محليا بمحرك بنزين 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 180 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.أما بالنسبة لأهم التجهيزات المتاحة بالفئات الخمسة من هذا الموديل فهي كالتالي:فئة أولى:- 6 وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستائرية).- مكابح مضادة للانغلاق ABS.- نظام لتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD.- نظام الاتزان الإلكتروني ESP.- برنامج للمحافظة على توازن السيارة عند تجاوز المنحدرات DBC.- نظام مساعد في ثبات المقطورة TSA.- مكابح يد إلكترونية EPD.- جهاز تحذير المسافة الخلفية.- نظام تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية.- نظام لتحذير السائق من انخفاض سائل تنظيف الزجاج.- مصابيح ضباب خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- إطار طوارئ.- حامل سقف.- سبويلر خلفي مزود بإضاءة LED.- مرايات جانبية كهربائية.- إضاءة نهارية LED.- مصابيح جانبية بالمرايات LED.- مصابيح أمامية هالوجين.- مثبت ومحدد سرعة.- سنسور إضاءة.- مفتاح ذكي بخاصية إدارة المحرك عن بعد.- عجلة قيادة قابلة للتعديل متعددة الوظائف.- فتحات تكييف خلفية.- فرش داخلي من القماش.- مخرج كهرباء 12 فولت.- زجاج خلفي داكن.- نوافذ أمامية أوتوماتيكية.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مدخل USB وبلوتوث.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- كاميرا خلفية.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي النطاق.- شاشة 10.25 بوصة.- نظام لنقل السرعات من عجلة القيادة.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- سنسور أمامي.- مرآة داخلية ذاتية التعتيم.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- فتحة سقف كهربائية.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- نظام إضاءة داخلي 64 لون.- فرش داخلي من الجلد.- مقاعد خلفية قابلة للطي.- مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائيا.- زجاج حراري.- نظام صوتي من شركة BOSE يضم 7 سماعات.- نظام ملاحي.فئة خامسة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- كاميرات بزاوية 360 درجة لمراقبة محيط السيارة.- نظام تحديد وتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.- تحكم كهربائي بمقعد الراكب الأمامي.- مقاعد أمامية مكيفة بخاصية التبريد.- نظام لفتح الصندوق الخلفي للسيارة كهربائيا.- نظام تحذير عند خروج السيارة عن حارتها.- نظام تحذير من النقطة العمياء للسائق.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق وعرضها على الشاشة الأمامية.