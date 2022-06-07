بالفيديو: تصميم ومميزات جينيسيس GV60 الكهربائية الجديدة



جينيسيس GV60 جينيسيس GV60

بعد أشهر قليلة من إطلاقها بالأسواق العالمية في 30 سبتمبر 2021، نشر موقع CarGurus الإنجليزي فيديو يستعرض إمكانيات ومميزات سيارة جينيسيس GV60 الجديدة، وهي سيارة كهربائية حديثة من فئة SUV، وتعتبر أول سيارة تقدمها جينيسيس بقاعدة عجلات E-GMP المخصصة للسيارات الكهربائية من تطوير هيونداي الشركة الام لجينيسيس.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من جينيسيس GV60 الكهربائية الجديدة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: