سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022

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اسعار العملات

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.

وتقدم "بوابة الأهرام" التحديث الفوري لأسعار العملات ومنها الدولار، الذي عاش لفترة كبيرة في حالة من الاستقرار.

سعر الدولار الأمريكي اليوم
سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى:

في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
و15.74 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.
و15.74 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي

15.66جنيه للشراء.
و15.76 جنيه للبيع.

في بنك أبو ظبي الإسلامي

15.68 جنيه للشراء.
و15.76 جنيه للبيع.

في البنك المركزي المصري

15.66جنيه للشراء.
و15.75 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر البيع العملات هو السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافة.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلي من سعر البيع.

المصدر: الاهرام أوتو

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