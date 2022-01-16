أسعار العملات و الذهب فى السعودية اليوم الخميس 24-2-2022

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اسعار العملات

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم الخميس 24-2-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.22 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.70 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.22 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.05 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.93 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.70 ريال سعودي.

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.39 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 238.29 ريال سعودى.
وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 238.29 ريال

سعر الذهب عيار 22
بنحو 218.44 ريال

سعر الذهب عيار 21
بنحو 208.51 ريال

سعر الذهب عيار 18
بنحو 178.72 ريال

سعر الذهب عيار 14
بنحو 139.01 ريال

سعر أوقية الذهب
بنحو 7,411 ريال

المصدر: اليوم السابع

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