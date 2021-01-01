تعرف كيف تتبع نظام غذاء صحي متوازن؟



نظام غذاء صحي نظام غذاء صحي

كيف يكون غذائي صحيا؟ سؤال يراود أذهان كثيرين مرارًا وتكرارًا؛ لكون الغذاء الصحي له علاقة وثيقة بتوفير جميع عناصر الغذاء، التي يتطلبها الجسم لكي يعمل بكفاءة أكبر، ناهيك عن تدعيم وتحسين جهازك المناعي وتجنب خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، تابع معنا لنطلعك على ماهية الغذاء الصحي المتوازن لعيش حياة صحية وسعيدة.



ماهية النظام الغذائي الصحي؟

قبل بدء سرد الإجابة على هذا السؤال الذي طالما يحيرك، كان لزامًا علينا معرفة ماهية الحمية الصحية، إذ لا يقتصر اتباع نمط غذائي صحي متوازن على أي قيود صارمة أو البقاء نحيفًا بشكل مبالغ فيه، أو الحرمان من المأكولات التي تشتهيها، حول مسار تفكيرك المتعلق دومًا بالشعور بالرضا واكتساب الطاقة اللازمة للقيام بالمهام اليومية وتحسين الصحة العامة.



قد تجد أن الأكل الصحي يشوبه بعض التعقيد، ويعتمد ذلك على توجيهات خبير التغذية المتابع معه، حقيقةً أنه على الرغم من أن بعض الأطعمة لها مفعولها السحري في الحالة المزاجية للشخص، إلا أن النمط الغذائي العام هو الأمر الذي يجب أن تضعه نصب عينيك، إذ لا بد أن يكون حجر الزاوية في النمط الغذائي الخاص بك هو الاستغناء تمامًا عن تلك الأطعمة المصنعة التي لم تضف أي عناصر مغذية تُذكر، واستبدالها بأخرى صحية مفيدة، إذا أردت أن تتمتع بصحة جيدة وإحداث فروق جذرية في حياتك الصحية، ابدأ بنظام غذائي صحي والتزم به، وهذا ما سنتناوله تفصيليًا فيما يلي.

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كيف يكون غذائي صحيا؟طالما عزمت النية على اتباع نمط غذائي صحي، يجب أن تعي جيدًا أنك بحاجة إلى توازن جميع عناصر الغذاء الأساسية بما في ذلك البروتينات، الفيتامينات، المعادن، الكربوهيدرات، والألياف الطبيعية في جميع الوجبات الغذائية للتمتع بجسم صحي خالٍ من الأمراض، لا تستبعد أي عنصر من هذه العناصر، بل يمكنك تحديد الخيارات الصحية من كل عنصر، ولكي تتعرف على إجابة كيف يكون غذائي صحيا؟ تابع السطور التالية:الدهونلا نقصد بإدراج الدهون السيئة ضمن وجباتك اليومية التي تدمر نظامك الغذائي، وتزيد من فرص إصابتك بالعلل والأمراض، ولكن هناك الدهون المفيدة التي من شأنها حماية جسمك وصحتك العقلية أيضًا، بتضمين المزيد من الدهون النافعة إلى نظامك الغذائي، فإنك تجني فوائد عدة، أولها تحسين صحتك العامة وتعزيز الحالة المزاجية، ناهيك عن التحكم في وزنك.يمكن الحصول على هذا العنصر الأساسي من الأفوكادو، السمسم، الفول السوداني، بذور الكتان، حليب الصويا، التوفو، والأسماك الدهنية بأنواعها كالسلمون، الماكريل، التونة والرنجة.البروتينله فوائد لا حصر لها، على الرغم من كونه ضارًا بعض الشيء لهؤلاء الذين يعانون السكري وأمراض الكلى، ولكن تطغى فوائده عند تناول كمية معتدلة منه، إذ يمدك بالطاقة اللازمة للمضي قدمًا، مع تعزيز الحالة المزاجية، كما أنه أمر حيوي للأطفال لنموهم وتطوره على النحو المراد، ناهيك عن دوره الأكثر من رائع لكبار السن، الذي يسهم في قلة فرص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، جنبًا إلى جنب، فإنه عنصر ضروري إذا أردت الحفاظ على مظهرك، فبمجرد إدراجه ضمن نظامك الغذائي، فأنت بذلك تحافظ على صحة الجلد والأظافر ونمو الشعر من جذوره وحتى الأطراف.يمكن لباقة متنوعة من المصادر الأساسية للبروتين يوميًا أن تضمن لك الحصول على القدر اللازم الذي يتطلبه جسمك، مثل: منتجات الألبان لكافة أنواعها كالحليب خالي الدسم، الزبادي الجبن، بجانب المكسرات والبذور، الدواجن، الفاصوليا والبازلاء ومعظم المأكولات البحرية.الكربوهيدراتتعد الكربوهيدرات من أبرز مصادر الطاقة الرئيسة في الجسم، ولكن يجب أن نستمد هذا العنصر الغذائي من الكربوهيدرات غير المكررة، مثل: الخضروات، الفاكهة والحبوب الكاملة، وتجنب الحصول على الكربوهيدرات المكررة.الكالسيومقد تجني مخاطر صحية جسيمة إذا لم تحصل على الكالسيوم الكافي وإدراجه ضمن النظام الغذائي المتبع، كأن تنتابك نوبات القلق وصعوبات النوم، ناهيك عن هشاشة العظام، ذلك المرض الصامت الذي يتسم بفقدان كتلة العظام؛ لهذا تتجلى أهمية تضمين المأكولات المشبعة بنسبة كافية من الكالسيوم ضمن وجباتك، وتجنب تلك التي تستنفد الكالسيوم، مع الحرص على الحصول على كميات جيدة من الفيتامينات والمغنيسيوم لمساعدة الكالسيوم على القيام بوظيفته على أكمل وجه.ولكي تحقق إجابة سؤال كيف يكون غذائي صحيا؟ من الآن فصاعدًا، ينبغي لك تضمين عنصر الكالسيوم في جميع وجباتك من خلال المصادر الجيدة له مثل: دقيق الشوفان، الحبوب الكاملة، الفاصوليا الخضراء، الثوم، الخضروات ذات الأوراق الخضراء وبعض أنواع الأسماك.الإكثار من شرب الماءمن أكثر الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عندما تريد تحقيق إجابة كيف يكون غذائي صحيا؟ لفوائده الجمة على الجسم، أبرزها وأهمها الوقاية من جفاف الجسم ومنع تكون الحصوات، ناهيك عن دوره في تعزيز الشعور بالحيوية والنشاط والتفكير بشكل مثالي.كيف يمكن اتباع نمط غذائي صحي متوازن؟إذا أردت الفلاح في أن يكون غذاؤك جميعه صحيا، يجب أن تعلم أن التدرج أمر حتمي ينبغي لك أن تنتهجه، بمعنى أنه ليس بالأمر الحتمي أن تكون مثاليًا في بداية الطريق، إذ لا يتعين عليك الابتعاد تمامًا عن المأكولات التي تشتهيها، ثم تتوقف فجأة لعدم قدرتك على التأقلم مع نظامك الغذائي الجديد، بل يكمن السر وراء اتباع نهج جيد، وهذا لن يتحقق إلا من خلال إجراء التغييرات الطفيفة في كل وجبة، وهذا يسهم في تحقيق ما تبغى إليه على المدى الطويل دون أن ينتابك الشعور بالحرمان أو الإرهاق من إثر النظام الغذائي الجديد.اعتبر التخطيط للنمط الغذائي الصحي ما هو إلا مجموعة من الخطوات الصغيرة التي بإمكانك التحكم فيها، كأن تضيف طبقا من السلطة يتضمن بعض العناصر الغذائية المهمة إلى النظام الغذائي مرة يوميًا، إذا قمت بهذا المنوال، ستصبح هذه التغييرات الطفيفة عادة دائمة، وستكون المحصلة في الأخير الاستمرار في إضافة المزيد من الخيارات الصحية.ختامًا… الآن تعرفت على إجابة وافية لسؤال: كيف يكون غذائي صحيا؟ الذي يجب أن نوليه اهتمامًا بالغًا لانعكاسه على جميع نواحي الحياة وتعزيز الصحة الجسدية، النفسية والعقلية، إذا ظللنا نتحدث عن أهمية اتباع نمط غذائي صحي متوازن لن نستطيع أن نسرد كافة الفوائد، حاول اتباع الطرق أعلاه لضمان التمتع بصحة أفضل ونشاط وحيوية منقطعة النظير.