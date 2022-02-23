ثعلب يتسلل إلى منزل لالتهام كلب | فيديو

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في واقعة غريبة كشفتها إحدى كاميرات المراقبة المنزلية، حيث انقض ثعلب مفترس على كلب صغير بعد ثواني من تسلله إلى حديقة منزل في مشهد صادم.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية ، أنه سمحت جوزفين كارول لكلبها،بالذهاب إلى حديقة المنزل، لإنهاء أعمالها المنزلية في الساعة 9 مساءً يوم 18 فبراير في مقاطعة تيبيراري ، أيرلندا.

وتظهر اللقطات الكلب وهو يركض على العشب، قبل أن يندفع الثعلب تسلل إلى حديقة المنزل ليباغت الكلب في هجوم مسعور.

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وتوضح اللقطات المصورة للثعلب وهو يندفع نحو الكلب وهو يتسلل من فناء المنزل قبل مطاردته على العشب.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/02/23/1222826450046764190/636x382_MP4_1222826450046764190.mp4

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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