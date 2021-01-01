طائر قاوم الانقراض بذكاء بالتحول إلى قطعة خشب

طور الطائر النادر من قدرته على التخفي ليظهر أقرب لقطعة خشب صامتة كليا في محاولة منه لتفادي انقراض جنسه وتراجع أعداده في البراري.
حيث يتمتع طائر فم الضفدع الأسمر (Tawny Frogmouths) بقدرات مذهلة على التخفي ليظهر كجزء من الشجرة يصعب على أي كائن اكتشافه.
وللطائر النادر ريش يمزج بين الرمادي والأبيض والأسود والأحمر ليظهر في حال تخفية أقرب لغصن شجرة ميت، ويتغذى الطائر على الحشرات والديدان والعناكب والقواقع والرخويات.
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