طائر قاوم الانقراض بذكاء بالتحول إلى قطعة خشب



طائر نادر طائر نادر

طور الطائر النادر من قدرته على التخفي ليظهر أقرب لقطعة خشب صامتة كليا في محاولة منه لتفادي انقراض جنسه وتراجع أعداده في البراري.



حيث يتمتع طائر فم الضفدع الأسمر (Tawny Frogmouths) بقدرات مذهلة على التخفي ليظهر كجزء من الشجرة يصعب على أي كائن اكتشافه.



وللطائر النادر ريش يمزج بين الرمادي والأبيض والأسود والأحمر ليظهر في حال تخفية أقرب لغصن شجرة ميت، ويتغذى الطائر على الحشرات والديدان والعناكب والقواقع والرخويات.

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وتبدأ رحلة طائر "فم الضفدع" في اصطياد فرائسه مع اختفاء آخر ضوء للنهار، حيث ينشط ليلاً، ويتمتع بريش أقرب للبومة يساعده على الطيران الصامت، لرصد وترقب فرائسه.ويتراوح طول الطائر النادر بين 34 للإناث و53 للذكور، فيما يصل وزنه لـ 680 جرامًا ويعيش لـ14 عامًا كاملة.