حسام موافي يحذر من مرض خطير قد يصيب هواة تربية الحمام في المنزل



حسام موافي حسام موافي

يهوي الكثير من الناس تربية الحمام، على أسطح المنازل، أو داخل جدران العقار الذي يسكن فيه، وهو ما قد يسبب له مرض حطير للغاية كشف عنه الدكتور حسام موافي.



بداية أخذ موافي يشرح أنواع التليف الرئوي في إحدى حلقات برنامج «وقل رب زدني علما» المذاع عبر فضائية صدي البلد، قائلًا: «عندنا أكثر من نوع، في ثانوي، يعني أنا جالي مرض في الرئة هينتهي ويخف، وفي نوع تاني أولي وقد يكون سببه معروف أو مش معروف».



«مرض مش لطيف».. وصف استخدمه موافي أثناء حديثه عن مرض تليف الرئة، الذي يصيب كثير من الناس لأسباب متنوعة أشار إليها خلال حلوله ضيفًا على برنامج باب الخلق، لمقدمه الإعلامي «محمود سعد».

قد يعجبك أيضا...

«السجائر والبلهارسيا» كان هاتين السببين اللذان أشار من خلالهما رائد الطب الباطني بالقصر العيني، عن الإصابة بمرض تليف الرئة، لكن السبب الثالث كان مفاجئًا.«في نوع من تليف الرئة بيجي للناس اللي بيربوا حمام خطير جدًا».. استغرب سعد من السبب الثالث الذي كشف عنه موافي، وهو ما جعله يقوم بشرح السبب وراء تحذيره هذه الفئة من تربية الحمام.يقول: «الحمام بيطلع مادة من الريش تبوظ الرئة، عندي حالات كتيرة جدًا، سألت مرة مريضة قبل كده عندك حمام، قالت آه، أقولها ادبيحه، اخلصي منه، قالتلي أدبح عيالي ولا أدبح الحمام!».وتابع: «حتى لو مرضى تليف الرئة عندهم حمام لبسوا كمامة، حتى الكمامة مش هتعمل حاجة».وعن التليُّف الرئوي هو مرَض في الرئة يحدُث عندما تتلَف أنسجة الرئة وتندب، يجعل هذا النسيج السميك القاسي من الصعب على رئتيك أداء وظيفتيهما كما يجِب، وكلما تفاقَم التليُّف الرئوي، تشعر بضِيق التنفُّس أكثر بصورةٍ تدريجيَّة.