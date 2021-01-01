تعرف على حقيقة صورة متداولة لتوأم متصل برأس واحدة وعاشا حتى سن الشباب بعد فصلهما

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة من جزأين، الأول يظهر توأم متصل عند الرأس، وقالوا عن الجزء الثاني إنه يظهرهما بعد سنوات من عمليّة فصلهما وهما يكملان حياتهما بشكل طبيعيّ.
وتظهر الصورة في القسم الأعلى توأمًا متصلاً عند الرأس في الأشهر الأولى من العمر، أمّا القسم الثاني فيُظهر شابّين يبدو أنّهما توأم يقفان منفصيلن أمام سيّارة.
وجاء في التعليق المرفق: «عندما يكون العلم في خدمة البشر»، في إشارة إلى أنّ الصورة تجمع حالتين قبل عمليّة الفصل وبعدها.
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