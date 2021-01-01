تعرف على حقيقة صورة متداولة لتوأم متصل برأس واحدة وعاشا حتى سن الشباب بعد فصلهما

آخر الأخباراخبار منوعة › تعرف على حقيقة صورة متداولة لتوأم متصل برأس واحدة وعاشا حتى سن الشباب بعد فصلهما

صورة الخبر: توأم متصل برأس واحدة
توأم متصل برأس واحدة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة من جزأين، الأول يظهر توأم متصل عند الرأس، وقالوا عن الجزء الثاني إنه يظهرهما بعد سنوات من عمليّة فصلهما وهما يكملان حياتهما بشكل طبيعيّ.

وتظهر الصورة في القسم الأعلى توأمًا متصلاً عند الرأس في الأشهر الأولى من العمر، أمّا القسم الثاني فيُظهر شابّين يبدو أنّهما توأم يقفان منفصيلن أمام سيّارة.

وجاء في التعليق المرفق: «عندما يكون العلم في خدمة البشر»، في إشارة إلى أنّ الصورة تجمع حالتين قبل عمليّة الفصل وبعدها.

ووفقا لخدمة تقصى الحقائق للوكالة الفرنسية، فأنّ البحث عن الصورتين يظهر أنّ هذا الادعاء غير صحيح.

فالصورة الأولى تظهر توأماً هما تاتيانا وكريستا هوغان ولدتا في كندا سنة 2006 والتقطت الصورة لهما عام 2007.

وتبلغ الفتاتان من العمر الآن 16 عاماً ولم تفصلا بعد الولادة.

أمّا الصورة الثانية فسبق أن نُشرت في سياق مضلّل آخر وتحقّقت منها مواقع أجنبيّة متخصّصة في تدقيق الأخبار، وأشارت إلى أنّها تعود لشابّين أميركيين كرايمر وكارسون غورملي، وهما توأمان لكن لم يكونا متّصلين أصلاً عند الولادة.

المصدر: المصرى لايت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على حقيقة صورة متداولة لتوأم متصل برأس واحدة وعاشا حتى سن الشباب بعد فصلهما

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97420

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager