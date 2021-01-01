تعرف على حقيقة صورة متداولة لتوأم متصل برأس واحدة وعاشا حتى سن الشباب بعد فصلهما



توأم متصل برأس واحدة توأم متصل برأس واحدة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة من جزأين، الأول يظهر توأم متصل عند الرأس، وقالوا عن الجزء الثاني إنه يظهرهما بعد سنوات من عمليّة فصلهما وهما يكملان حياتهما بشكل طبيعيّ.



وتظهر الصورة في القسم الأعلى توأمًا متصلاً عند الرأس في الأشهر الأولى من العمر، أمّا القسم الثاني فيُظهر شابّين يبدو أنّهما توأم يقفان منفصيلن أمام سيّارة.



وجاء في التعليق المرفق: «عندما يكون العلم في خدمة البشر»، في إشارة إلى أنّ الصورة تجمع حالتين قبل عمليّة الفصل وبعدها.

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ووفقا لخدمة تقصى الحقائق للوكالة الفرنسية، فأنّ البحث عن الصورتين يظهر أنّ هذا الادعاء غير صحيح.فالصورة الأولى تظهر توأماً هما تاتيانا وكريستا هوغان ولدتا في كندا سنة 2006 والتقطت الصورة لهما عام 2007.وتبلغ الفتاتان من العمر الآن 16 عاماً ولم تفصلا بعد الولادة.أمّا الصورة الثانية فسبق أن نُشرت في سياق مضلّل آخر وتحقّقت منها مواقع أجنبيّة متخصّصة في تدقيق الأخبار، وأشارت إلى أنّها تعود لشابّين أميركيين كرايمر وكارسون غورملي، وهما توأمان لكن لم يكونا متّصلين أصلاً عند الولادة.