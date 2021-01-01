توقع أمطار غدا على السواحل الشمالية والقاهرة

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى توقعات حالة الأمطار على مستوى الجمهورية، حيث تشير التوقعات أن يوم الخميس الموافق 24 فبراير تتعرض محافظة مطروح لسقوط أمطار متوسطة إلى شديدة تصل إلى 15 مم.
وأوضح المركز أن يوم الجمعة الموافق 25 فبراير سوف تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء والدلتا والإسكندرية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة.
وأشار المركز إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار يوم السبت.
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