لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز اتباع نظام غذائي معين



لتقوية الذاكرة لتقوية الذاكرة

أطعمة عديدة تعمل تقوية الذاكرة وزيادة التركيز و دعم وظائف المخ على المدى القصير والطويل يتطلب الدماغ أيضًا بعض العناصر الغذائية للبقاء بصحة جيدة.



تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية ، على سبيل المثال ، في بناء خلايا الدماغ وإصلاحها ، كما أن مضادات الأكسدة تقلل من الإجهاد والالتهابات الخلوية المرتبطة بشيخوخة الدماغ والاضطرابات التنكسية العصبية ، مثل مرض الزهايمر .



1. الأسماك الزيتية

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وفقا لموقع هيلث لاين تحتوي الأسماك الزيتية على أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتدفق الدم ويساعد تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 ، مثل الأسماك الزيتية في تعزيز وظائف المخ.2. الشوكولاته الداكنةتحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو والذي يعد غني مركبات الفلافونويد ، وهي نوع من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الدماغ وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن مكون الفلافونويد في الشوكولاتة قد تعكس مشاكل الذاكرة وتحسن مرونة الدماغ ، وهو أمر ضروري للتعلم .3. التوتمثل الشوكولاتة الداكنة ، يحتوي التوت على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والذي يساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. تشمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأنثوسيانين وحمض الكافيين والكاتشين والكيرسيتين.4. المكسرات والبذورالمكسرات والبذور مفيدًة للدماغ و تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.5. الحبوب الكاملةيعد تناول الحبوب الكاملة طريقة أخرى للاستفادة من تأثيرات فيتامين (هـ) ،تشمل الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة:الأرز االبيالشعيرقمح البرغلدقيق الشوفانالخبز والحبوب الكاملةالمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة6. القهوةتعتبر القهوة أيضًا مصدرًا لمضادات الأكسدة ، والتي قد تدعم صحة الدماغ مع تقدم الإنسان في السن.6. الأفوكادويعتبر الأفوكادو مصدرًا صحيًا للدهون غير المشبعة ، وقد يدعم الدماغ وتشمل المصادر الأخرى للدهون غير المشبعة الصحية ما يلي:اللوز والكاجو والفول السودانيبذور الكتان وبذور الشيازيوت فول الصويا وعباد الشمس والكانولاالجوز والمكسرات البرازيليةالسمك