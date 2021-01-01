أعراض تشير إلى جفاف العين.. أنتبه لها

يكون جفاف العين أثناء الحمل أكثر شيوعًا بسبب التغيرات الهرمونية المختلفة التي تعاني منها المرأة. يحدث جفاف العين عندما لا تكون هناك دموع كافية لتزليق العينين ، أو عندما لا تعمل الدموع بشكل كافٍ ، مما يؤدي إلى تهيج وحتى ألم في العين على الرغم من أن الحالة لا تؤثر على الحمل ، إلا أنها قد تكون مصدر إزعاج بسبب التهيج المستمر.
كشف موقع هيلثي عن الأعراض المختلفة لجفاف العين أثناء الحمل
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أعراض جفاف العين أثناء الحمل
قد يعاني الأشخاص المصابون بجفاف العين من واحد أو أكثر من الأعراض التالية بدرجات متفاوتة من الشدة .
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