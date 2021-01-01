أعراض تشير إلى جفاف العين.. أنتبه لها

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جفاف العين

يكون جفاف العين أثناء الحمل أكثر شيوعًا بسبب التغيرات الهرمونية المختلفة التي تعاني منها المرأة. يحدث جفاف العين عندما لا تكون هناك دموع كافية لتزليق العينين ، أو عندما لا تعمل الدموع بشكل كافٍ ، مما يؤدي إلى تهيج وحتى ألم في العين على الرغم من أن الحالة لا تؤثر على الحمل ، إلا أنها قد تكون مصدر إزعاج بسبب التهيج المستمر.


كشف موقع هيلثي عن الأعراض المختلفة لجفاف العين أثناء الحمل

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أعراض جفاف العين أثناء الحمل

قد يعاني الأشخاص المصابون بجفاف العين من واحد أو أكثر من الأعراض التالية بدرجات متفاوتة من الشدة .

حكة في العيون
كثرة الوميض
احمرار العين
لاذع أو خدش حاد
حرقة في العيون
الحساسية للضوء
عيون دامعة
مخاط جاف أو سائل لزج في زوايا العين
انزعاج عام في العين
رؤية مشوشة
شعور بشيء عالق في العيون
ألم أثناء ارتداء العدسات.

أسباب جفاف العين أثناء الحمل

تتكون الدموع من ثلاث طبقات: الزيت والماء والمخاط. يمكن أن يؤدي نقص أو مشكلة في أي من هذه الطبقات إلى جفاف العين.

في حين أن السبب الدقيق لجفاف العين أثناء الحمل غير معروف ، فقد أثبتت إحدى الدراسات أن الإصابة بجفاف العين تكون أعلى في الثلث الثالث من الحمل وأقلها ستة أسابيع بعد الولادة.
تؤدي التغيرات الهرمونية للحمل إلى زيادة رد الفعل المناعي في خلايا القناة الدمعية في العين ، مما يؤدي إلى جفاف العين.

المصدر: موقع هيلثي

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