خطة رجيم لثلاثة أسابيع لنسف الدهون

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رجيم


بدون رجيمات قاسية يمكنك التخلص من الوزن الزائد برجيم سريع لإنقاص الوزن والتخلص من سمنة البطن والأرداف فهو يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة. إليك خطة الرجيم ولمدة أسبوع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الأسبوع الأول من الرجيم


وجبة الإفطار:

وجبة الإفطار ثابتة طوال فترة الريجيم
وهي 2 بيضة مسلوقة وخيارة واحدة.

وجبة الغداء:

قطعة ستيك من اللحم المشوي + طبق سلطة خضراوات بدون جزر أو طماطم.
أو
دجاج مسلوق أو مشوي بدون جلد + طبق شوربة خضار

أو
علبة تونة بدون زيت، وعلبة زبادي مع ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحون.

وجبة العشاء:

قطعة من الجبن القريش، أو الجبن منزوع الدسم.
أو
ثمرة كيوي فقط.

الأسبوع الثاني من الرجيم


-الساعة 7 صباحًا: كوب من الجريب فروت + قطعة جبن قريش + 1 توست ست

بعد ساعة وجبة خفيفة: كوب شاى أخضر بالمريمارية

- الساعة الواحدة: طبق شوربة كرنب + شريحتان صدور دجاج مشوى أو شريحتان من اللحم المشوى

الساعة الرابعة: طبق سلاطة صغير + طبق كوسة سوتيه مضاف إليها عيدان القرفة والجنزبيل

-الساعة 7 مساءً: شريحتان من الجبن القريش + طبق سلاطة

الساعة التاسعة: كوب من مشروب الديتوكس أو كوب من الشاى الأخضر أو قرفة بالجنزبيل



الأسبوع الثالث من الرجيم

قطعة جبن قريش + 1 توست سن
أو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقة
أو جبن لايت + 1 توست سن بين الإفطار والغداء كوب من بذور الكتان
الغداء اختارى من الآتى: طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه
3 ملاعق أرز + شريحتان من فيليه السمك
أو شريحتان لحم + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قري

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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