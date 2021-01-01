خطة رجيم لثلاثة أسابيع لنسف الدهون



رجيم رجيم



بدون رجيمات قاسية يمكنك التخلص من الوزن الزائد برجيم سريع لإنقاص الوزن والتخلص من سمنة البطن والأرداف فهو يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة. إليك خطة الرجيم ولمدة أسبوع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



الأسبوع الأول من الرجيم





وجبة الإفطار:

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وجبة الإفطار ثابتة طوال فترة الريجيموهي 2 بيضة مسلوقة وخيارة واحدة.وجبة الغداء:قطعة ستيك من اللحم المشوي + طبق سلطة خضراوات بدون جزر أو طماطم.أودجاج مسلوق أو مشوي بدون جلد + طبق شوربة خضارأوعلبة تونة بدون زيت، وعلبة زبادي مع ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحون.وجبة العشاء:قطعة من الجبن القريش، أو الجبن منزوع الدسم.أوثمرة كيوي فقط.الأسبوع الثاني من الرجيم-الساعة 7 صباحًا: كوب من الجريب فروت + قطعة جبن قريش + 1 توست ستبعد ساعة وجبة خفيفة: كوب شاى أخضر بالمريمارية- الساعة الواحدة: طبق شوربة كرنب + شريحتان صدور دجاج مشوى أو شريحتان من اللحم المشوىالساعة الرابعة: طبق سلاطة صغير + طبق كوسة سوتيه مضاف إليها عيدان القرفة والجنزبيل-الساعة 7 مساءً: شريحتان من الجبن القريش + طبق سلاطةالساعة التاسعة: كوب من مشروب الديتوكس أو كوب من الشاى الأخضر أو قرفة بالجنزبيلالأسبوع الثالث من الرجيمقطعة جبن قريش + 1 توست سنأو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقةأو جبن لايت + 1 توست سن بين الإفطار والغداء كوب من بذور الكتانالغداء اختارى من الآتى: طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه3 ملاعق أرز + شريحتان من فيليه السمكأو شريحتان لحم + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرزبين الغداء والعشاءثمرة فاكهةالعشاء:3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قري