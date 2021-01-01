تفاصيل 6 ساعات من الغزو..خسائر الجيشين الروسي والأوكراني.



خسائر الجيشين الروسي والأوكراني خسائر الجيشين الروسي والأوكراني

في ساعات مبكرة من فجر اليوم، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب عاجل له، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الأوكرانية، وهذا التوقيت المباغت جاء بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت لحلحة الأزمة الأوكرانية



وطبقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن الرئيس فلاديمير بوتين، أكد أن التحليلات والبيانات تشير إلى أن الصدام بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية حتمي وسيحدث لا محالة.



في هذا التقرير نستعرض أبرز العمليات والضربات العسكرية التي شنتها روسيا خلال الـ 6 ساعات الأولى من بدء الغزو.

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خطاب بوتين والضربات الأولىفي البداية، قال الرئيس الروسي في خاطبه إن روسيا ستنفذ عملية عسكرية خاصة في دونباس تستهدف حماية الشعب والظروف التي تتطلب تحركا حاسما من موسكو، وحذر وهدد أيضا بأن أي محاولة للتدخل الأجنبي خلال العملية العسكرية، فإنها هذا سيؤدي إلى نتائج لم يرها العالم من قبل، وأن إراقة أي دماء ستكون مسئولية النظام الأوكراني، كما أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وبعدها بدقائق، كانت وسائل الإعلام الأمريكية، تؤكد سماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة خاركيف الأوكرانية، مشيرة إلى أن القوات الروسية تتجه لدخول أوكرانيا من شبه جزيرة القرم، وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في نبأ عاجل، سماع دوي انفجارات ضخمة في عاصمة أوكرانيا كييف.رد الرئيس الأمريكي جو بايدنجاء الرد سريعا من البيت الأبيض، فبالكاد لم تنته الضربات العسكرية الروسية، حتى خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار بسابق إصرار حربًا ستجلب كارثة، لأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة، مؤكدا أن بوتين اختار حربا ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى معاناة بشرية، وأن العالم سيحاسب بوتين على هذا الهجوم.وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه سيراقب الوضع من البيت الأبيض وسيواصل تلقي تحديثات منتظمة من فريقه للأمن القومي.من جانبه، قال السفير البريطاني لدى أوكرانيا، اليوم الخميس، إن الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا بدأ دون أي استفزاز من جانب الأخيرة.تفاصيل الوضع داخل أوكرانياالوضع داخل أوكرانيا، كان أكثر اشتعالا من الغرف السياسية، فقد أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع عدة انفجارات متفرقة في البلاد على رأسها العاصمة كييف ودينة أوديسا على ساحل البحر الأسود، فيما لفتت وكالة "رويترز" إلى سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية أيضا.وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان عاجل، أن 5 صواريخ روسية على الأقل سقطت على 5 أماكن مختلفة في البلاد، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية واسعة بأوكرانيا.وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بسماع دوي انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا وسماع دوي انفجارات في كييف كراماتورسك وأوديسا وخاركوف.بينما أفادت “إنترفاكس” الروسية، بأن قوات من أسطول البحر الأسود تبدأ الآن عملية إنزال في بحر آزوف وفي أوديسا وماريبول.وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن صواريخ روسية استهدفت مركز قيادة الجيش الأوكراني في عاصمة أوكرانيا كييف ومدينة خاركيف، فيما لفتت وكالة "رويترز" إلى سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية أيضا.كما أفادت التقارير الإعلامية برصد إطلاق روسيا صواريخ من مناطق انفصالية تجاه أوكرانيا، وقد أعلنت السلطات هناك، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على مناطق مختلفة من البلاد، ووقوع انفجار كبير بعد هجوم روسي على مستودع أسلحة وذخيرة تابع لوحدة عسكرية في مدينة فينيتسا، غرب البلاد.خسائر الجيشين الروسي والأوكرانيبعد هذه الهجمات، أعلن مسئول أوكراني، دخول أول قوات روسية إلى مدينة خاركيف، كما أن راجمات الصواريخ الروسية تجتاح أوكرانيا ومدرعات تهاجم من جزيرة القرم، ومنذ قليل أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل 50 جنديًا روسيًا وتدمير 6 طائرات حربية و4 دبابات روسية، خلال عملية اجتياح الأراضي الأوكرانية.وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 40 شخصا؛ في أعقاب هجوم عنيف شنته القوات الروسية على أماكن متفرقة في البلاد.تقدم الروس وهروب الجيش الأوكرانيمن جانبه أعلن الجيش الروسي أن الانفصاليين في شرق أوكرانيا حققوا تقدما ميدانيا في مواجهة الجيش الأوكراني، فيما تواجه كييف هجوما عسكريا منذ الصباح، وبحسب الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أكد أن الانفصاليون تقدموا ثلاثة كيلومترات في منطقة دونيتسك وكيلومترا ونصف كيلومتر في منطقة لوغانسك موضحا أن روسيا تستهدف أهدافا عسكرية وأن المدنيين "ليس لديهم ما يخشونه".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أعدادا كبيرة من الجيش الأوكراني تركت مواقعها تاركة أسلحتها خلفها، وذلك وفقا لبيانات استخباراتية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: “البيانات الاستخباراتية تشير إلى أن وحدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية يتركون مواقعهم بأعداد كبيرة تاركين الأسلحة خلفهم... مواقع القوات الأوكرانية التي ألقت أسلحتها لا تتعرض للقصف”.