خبير عسكري يوضح أهداف روسيا الأولى من العملية العسكرية

بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، الخميس، كشف خبير عسكري عن أهم أهداف موسكو من تحركاتها التي حذر منها الغرب على مدار الأسابيع الماضية.
قال الخبير العسكري المصري سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا كان متوقعا، وإن الهجمات التي تشنها موسكو حاليا "محاولة لتحييد قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية الأوكرانية وعناصر القيادة والسيطرة والتحكم ومراكز القيادة".
وأضاف راغب لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه بعد تحقيق هذه الأهداف "سيكون هناك غزو بري من القطاعات الشرقي والجنوبي والجنوب الشرقي لأوكرانيا، من جبهات دونباس والقرم والحدود البيلاروسية الأوكرانية".
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