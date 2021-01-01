خبير عسكري يوضح أهداف روسيا الأولى من العملية العسكرية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › خبير عسكري يوضح أهداف روسيا الأولى من العملية العسكرية

صورة الخبر: العملية العسكرية في أوكرانيا
العملية العسكرية في أوكرانيا

بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، الخميس، كشف خبير عسكري عن أهم أهداف موسكو من تحركاتها التي حذر منها الغرب على مدار الأسابيع الماضية.

قال الخبير العسكري المصري سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا كان متوقعا، وإن الهجمات التي تشنها موسكو حاليا "محاولة لتحييد قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية الأوكرانية وعناصر القيادة والسيطرة والتحكم ومراكز القيادة".

وأضاف راغب لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه بعد تحقيق هذه الأهداف "سيكون هناك غزو بري من القطاعات الشرقي والجنوبي والجنوب الشرقي لأوكرانيا، من جبهات دونباس والقرم والحدود البيلاروسية الأوكرانية".

لكن أوضح أن "المقاومة الأوكرانية ستعمل على إعاقة تقدم القوات الروسية".

وأشار إلى أن القوات الروسية ستتعزز وجودها في دونباس وكذلك في شبه جزيرة القرم، ولاحقا سيتم ربط المنطقتين معا، ثم "تمد موسكو سيطرتها حتى القوس الجنوبي بالسيطرة على مدينة أوديسا".

واستبعد الخبير العسكري نية روسيا السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدا أن "الهدف مما يجري إفقادها السيطرة على قواتها المسلحة، حتى لا تتعرض روسيا لهجمات مضادة".

وحول موقف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يرى راغب أنه لن يتدخل في هذه الحرب، وأن دوره سيكون سياسيا، كما سيعمل على تعزيز تواجده في دول شرق أوروبا، بولندا ورومانيا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا، مع الاكتفاء بتقديم مساعدات عسكرية ودعم سياسي لكييف.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خبير عسكري يوضح أهداف روسيا الأولى من العملية العسكرية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23161

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager