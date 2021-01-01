خبير عسكري يوضح أهداف روسيا الأولى من العملية العسكرية



العملية العسكرية في أوكرانيا العملية العسكرية في أوكرانيا

بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، الخميس، كشف خبير عسكري عن أهم أهداف موسكو من تحركاتها التي حذر منها الغرب على مدار الأسابيع الماضية.



قال الخبير العسكري المصري سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا كان متوقعا، وإن الهجمات التي تشنها موسكو حاليا "محاولة لتحييد قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية الأوكرانية وعناصر القيادة والسيطرة والتحكم ومراكز القيادة".



وأضاف راغب لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه بعد تحقيق هذه الأهداف "سيكون هناك غزو بري من القطاعات الشرقي والجنوبي والجنوب الشرقي لأوكرانيا، من جبهات دونباس والقرم والحدود البيلاروسية الأوكرانية".

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لكن أوضح أن "المقاومة الأوكرانية ستعمل على إعاقة تقدم القوات الروسية".وأشار إلى أن القوات الروسية ستتعزز وجودها في دونباس وكذلك في شبه جزيرة القرم، ولاحقا سيتم ربط المنطقتين معا، ثم "تمد موسكو سيطرتها حتى القوس الجنوبي بالسيطرة على مدينة أوديسا".واستبعد الخبير العسكري نية روسيا السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدا أن "الهدف مما يجري إفقادها السيطرة على قواتها المسلحة، حتى لا تتعرض روسيا لهجمات مضادة".وحول موقف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يرى راغب أنه لن يتدخل في هذه الحرب، وأن دوره سيكون سياسيا، كما سيعمل على تعزيز تواجده في دول شرق أوروبا، بولندا ورومانيا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا، مع الاكتفاء بتقديم مساعدات عسكرية ودعم سياسي لكييف.