للشيف شربيني .. عمل الملوخية باللحمة المفرومة



الملوخية باللحمة المفرومة الملوخية باللحمة المفرومة



تعد الملوخية من أهم الأكلات المصرية التى تمتلك شعبية كبيرة لذا تم ابتكار طرق متعددة لإعدادها في المنزل من بينها الملوخية باللحمة المفرومة.



نقدم لكم طريقة عمل الملوخية باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الملوخية باللحمة المفرومة

لحم مفروم

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ملوخيةبصلعصير طماطمطماطمفص ثومفلفل حاركزبرة جافةملح - فلفل أسودزبدةطريقة تحضير الملوخية باللحمة المفرومة* في حلة على النار ضعي الزبدة والبصل المفروم وقلبيها جيدا ثم اضيفي اللحمة المفرومة ثم ضعى عصير الطماطم وقليل من الماء واتركيها لتغلي* اضيفي الطماطم والثوم والكزبرة والفلفل الحار، ثم اضيفي الملوخية الخضراء واستمري في تقليبها حتى تمتزج تماما واتركيها لتغلي* لعمل طشة الملوخية:ضعي في ظاسة ساخنة على النار القليل من الزبدة مع الثوم المفروم والكزبرة جافة واتركيهم على النار حتى يتغير لون الثوم واضيفي الطشة للملوخية باللحمة المفرومة ساخنة وبالهنا والشفا