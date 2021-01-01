حقيقة تهديد الزمالك بإيقاف القيد لفترتين أخرتين

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الزمالك



في الوقت الحالي، يعد الزمالك غير مهدد بإيقاف القيد لفترتين أخرتين بعد أن عوقب النادي بتلك الكيفية في فترتي القيد الماضيتين.

وشرح مصدر بنادي الزمالك لـ FilGoal.com، أنه بعكس ما تردد عن وجود مهلة لنهاية شهر فبراير الجاري لتسديد الغرامات الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة في قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وماريتمو في قضية محمد إبراهيم، فإن النادي عليه تسديد تلك الغرامات قبل فتح باب القيد في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن بعد رفض ناديي سبورتنج لشبونة ومارتيمو تقسيط الغرامات الموقعة على نادي الزمالك، فإن على النادي تسديد تلك الغرامات بجانب المبالغ الإضافية التي يتم توقيعها على النادي بسبب التأخير في السداد قبل فتح باب القيد في الصيف المقبل.

وأكد المصدر "النادي عليه دفع تلك المبالغ بشكل طبيعي، تحسبا لتوقيع أي عقوبة انضباطية أخرى على النادي".

وأتم المصدر "لا قلق في النادي بشأن حدوث ذلك الأمر ولدينا القدرة على السداد في الوقت المناسب".

ووقع فيفا عقوبة على الزمالك في قضية محمد إبراهيم مليون يورو لصالح نادي ماريتيمو، و800 ألف يورو لصالح نادي سبورتنج لشبونة في قضية شيكابالا، بجانب نسبة الفوائد المقررة على النادي بسبب التأخير في السداد.
وعوقب الزمالك بإيقاف القيد في الموسم الجاري بسبب الغرامة الموقعة على النادي في قضية حسام أشرف لصالح إحدى الأكاديميات الكاميرونية.

المصدر: في الجول

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