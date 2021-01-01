أهال علاج قرحة المعدة سبب مضاعفات خطيرة

تعد قرحة المعدة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين مختلف الأعمار وهى من المشكلات الصحية التى يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة إذا أهمل علاجها في حين أنه يمكن علاجها في شهور قليلة.



ويختلف علاج قرحة المعدة حسب السبب وراء الإصابة بها.. لذا من المهم إجراء الفحوصات اللازمة قبل بدء العلاج، ومن أهم أسباب الإصابة بـ قرحة المعدة جرثومة المعدة والتى يتم علاجها عادة بمجموعة متنوعة من الأدوية.



نعرض لكم أهم المعلومات التى يجب معرفتها قبل علاج قرحة المعدة بالأدوية سواء مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو المضادات الحيوية وذلك وفقا لما جاء في موقع “HNS ” .

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إذا كنت مصابًا بـ جرثومة فعادة ما يتم وصف جرعة من نوعين من المضادات الحيوية ، والتي يجب تناول كل منهما مرتين يوميًا لمدة أسبوع.المضادات الحيوية الأكثر شيوعًا هي أموكسيسيلين وكلاريثروميسين وميترونيدازول.عادة ما تكون الآثار الجانبية لهذه المضادات الحيوية خفيفة ويمكن أن تشمل:الشعور بالمرض وإسهال وطعم معدني في الفم، وسيتم اختبارك بعد 4 أسابيع على الأقل من الانتهاء من دورة المضاد الحيوي لمعرفة ما إذا كان هناك أي بكتيريا متبقية في معدتك وحينها قد تحتاج إلى دورة من المضادات الحيوية المختلفة.العلاج بمضادات الالتهاب غير الستيروئيديةإذا كانت قرحة المعدة ناتجة عن تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، سيرغب طبيبك في مراجعة استخدامك لها.قد يُنصح باستخدام مسكن بديل غير مرتبط بقرحة المعدة ، مثل الباراسيتامول .في بعض الأحيان ، قد يُنصح باستخدام نوع بديل من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أقل احتمالية للتسبب في قرحة المعدة ، ويُسمى مثبطات COX-2.إذا كنت تتناول جرعة منخفضة من الأسبرين (أحد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) لتقليل خطر الإصابة بالانسداد (جلطات الدم) ، فسيخبرك طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى الاستمرار في تناوله.إذا كنت بحاجة إلى الاستمرار في تناوله ، فقد يتم وصف العلاج طويل الأمد باستخدام مثبطات مضخة البروتون أو مضادات مستقبلات H2 جنبًا إلى جنب مع الأسبرين لمحاولة منع المزيد من القرحة.من المهم فهم المخاطر المحتملة المرتبطة باستمرار استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.تزداد احتمالية إصابتك بقرحة معدة أخرى وقد تواجه مضاعفات خطيرة ، مثل النزيف الداخلي.