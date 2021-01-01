حرس الحدود يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

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تهريب سلاح


أعلنت القوات المسلحة المصرية تمكن عناصر حرس الحدود في إحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس.

وأعلنت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات عن ضبط عربة نقل مُحمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل والتي عثر بداخلها على 19 بندقية ألية، و20 خزنة لبنادق أليه و4 بنادق ألية FN ، و3 رشاشات متعدد، بالإضافة إلى نظارتين ميدان و2 تليسكوب قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15627 ذخيرة متنوعة.

وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: youm7

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