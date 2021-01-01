بتتبيلة مميزة..عمل الجمبري المقلي



الجمبري المقلي الجمبري المقلي

الجمبري المقلي من أشهر مأكولات الأسماك، وهو طيب المذاق وله عشاقه وعادة يقدم بتتبيلة شهية ومقرمشًا، وتهتم ربات البيوت بتحضيره بالطريقة الصحيحة لإسعاد أفراد الأسرة.







وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الجمبرى المقلى.

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مكونات عمل الجمبرى المقلى:كيلو جمبرى مقشرنصف كوب عصير ليمونملعقة كبيرة مستردة2 ملعقة شبت مفروم ناعمملح وفلفل أسودملعقة كمونملعقة كزبرة ناشفة4 فص ثوم مفرومملعقة ينسون حسب الرغبةدقيقزيت غزير وساخن للقلىطريقة عمل الجمبرى المقلي:-نضع كل مكونات التتبيلة فى بولة صغيرة، ونقلب جيدًا بواسطة مضرب السلك حتى تتجانس كل مكونات التتبيلة مع بعضها.-نضيف إليها الجمبرى، ويترك فى التتبيلة لمدة نصف ساعة.-ثم ننشل الجمبىى من التتبيلة ويعفر أو يرش بالدقيق.-ثم نضعه على الفور فى الزيت الساخن الغزير، ونتركه لمدة 4 دقائق حتى يأخذ اللون الذهبى.-يقدم مع صوص" تارتار"، ويتم تحضيره عن طريق إضافة 4 ملاعق مايونيز مع خيارة مخللة مفرومة مع ملعقة بقدونس مفروم مع عصير ليمون.ولتنظيف الجمبرى.مكونات تنظيف الجمبرى:ملحعصير ليمونخل أبيض2 فص ثوم مفرومرشة كمونخلة أسنانطريقة تنظيف الجمبري:--نحضر الجمبرى ونغسله أسفل الماء الجارى لمدة 5 دقائق.-ثم نحضر خلة الأسنان وندخلها فى أسفل ظهر الجمبرى ثم نسحب برفق لنرى أن كيس الرمل خرج معها بكل سهولة.-بعدها نغسله مرة أخرى بالماء الجارى لمدة 5 دقائق.-ثم نخلط الثوم والملح والخل والكمون والقليل من الماء وننقع الجمبرى فيهم لمدة نصف ساعة.-بعدها نغسله مرة أخيرة، ثم نتبله ونحضره بالطريقة المفضلة حسب الرغبة.ولعمل الجمبرى المسلوق.مكونات الجمبرى المسلوق:كيلو جمبري2 لتر ماء أو أكثربصل مقطع شرائح2 فص ثومملعقة بقدونس مفرومملعقة شبت مفرومملحفلفلبهارات سمككمونكسبرة خضراءرشة فلفل أسودطريقة عمل الجمبرى المسلوق:- يغسل الجمبري جيدا، وتنظيفه من كيس الرمل الموجود بداخله.- يمكن تقشيره أو لا على حسب الرغبة.- ننقع الجمبرى فى القليل من الماء والليمون والملح للتخلص من أي رائحة به.- نترك الجمبرى منقوع فى الملح والماء والليمون لمدة ساعة، ثم نغسله بعدها بالماء الجاري جيدا، ونتركه يتصفى.- نضعه فى بولة عميقة ونتبله بالكمون والثوم المفروم والليمون، لمدة نصف ساعة.- بعدها نحضر حلة على النار، ونضع بها القليل من زيت الذرة، ونشوح الجمبري جيدا.- نضيف الخضروات والتوابل ونقلب جيدا.- نضيف الماء ونتركه يغلي، ثم نهدئ النار ونغطى الحلة ونتركه يغلى لمدة 10 دقائق.- نرفع الحلة من على النار، ويقدم الجمبري مع الشوربة، ساخنا.