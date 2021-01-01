لعمل عصير البنجر بأكثر من طريقة



عصير البنجر عصير البنجر

عصير البنجر من عصائر الخضراوات التي لها مذاق مختلف وعشاق كثيرون، وهو في الأصل مشروب علاجي يعمل في علاج أنيميا فقر الدم وعادة ينصح به الأطباء لمرضى الأنيميا.



وتقدم الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية طريقة عمل عصير البنجر.





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مكونات عصير البنجر:ثمرة بنجر مسلوقة.القليل من ماء سلق البنجر.عسل أبيض حسب الرغبة.ثمرة برتقال ويمكن استبداله بالليمون حسب الرغبة ولكن البرتقال مذاقه أفضل.طريقة عمل عصير البنجر:-نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات معًا.-ثم نضرب جيدا حتى نتأكد بأن العصير متجانس ولا يوجد به أي تكتلات.-ثم يقدم بدون تصفيه للحصول على جميع الألياف الموجودة بالبرتقال والبنجر.-والبرتقال هنا مصدر فيتامين سي الذي يساعد الجسم في امتصاص الحديد الموجود في البنجر جيدًا.ولعمل عصير البنجر بالتفاح.مكونات عمل عصير البنجر بالتفاح:ثمرة بنجر مسلوقة.ثمرة تفاح مقطعة.ثمرة برتقال.عسل حسب الرغبة.ماء.طريقة عمل عصير البنجر والتفاح:--نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات معًا.-ثم نضرب جيدا حتى نتأكد بأن العصير متجانس ولا يوجد به أي تكتلات.-ثم يقدم بدون تصفيه للحصول على جميع الألياف الموجودة بالبرتقال والبنجر والتفاح.-والتفاح هنا يحتوى على نسبة عالية من الحديد ومذاقه مميز ويمنح الجسم مع البنجر جرعة كبيرة من الحديد أما البرتقال هنا مصدر فيتامين سى الذى يساعد الجسم على امتصاص الحديد الموجود فى البنجر والتفاح جيدًا.-ويتميز هذا العصير بمذاقه الشهي الذي يجذب الكبار والصغار، كما أن قيمته الغذائية العالية لا تساعد في علاج أنيميا فقر الدم فقط بل يقوى المناعة أيضًا.ولعمل عصير البنجر بالفراولة.مكونات عمل عصير البنجر بالفراولة:ثمرة بنجر مسلوقة.كوب فراولة مغسولة ومقطعة.عسل حسب الرغبة.ماء.طريقة عمل عصير البنجر والفراولة:-نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات معًا.-ثم نضرب جيدا حتى نتأكد بأن العصير متجانس ولا يوجد به أي تكتلات.-ثم يقدم بدون تصفيه للحصول على جميع الألياف الموجودة بالبنجر والفراولة.-والفراولة هنا تحتوي على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سى ومذاقها مميز وشهى وتمنح الجسم مع البنجر جرعة كبيرة من الحديد وفيتامين سس.-ويتميز هذا العصير بمذاقه الشهي الذي لا يقاوم.