تعرف علي أعشاب تساعدك على علاج التهاب العينين



علاج التهاب العينين علاج التهاب العينين

يتعرض العديد من الأشخاص إلى التهاب العينين بالشكل غير المرغوب فيه، نتيجة العديد من الأسباب التي من أبرزها الأتربة في الجو ما يؤدي إلى حساسية العين المُفرطة، فضلا عن العوامل الوراثية، ونقص ماء العين وغيرها من الأسباب.



وهناك طرق بسيطة وسريعة طبيعية تُساعدك في التخلص من هذه المُشكلات:



ـ طرق طبيعية للتخلص من التهاب العين:

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1ـ أكياس الشاي:يُمكنك وضع أكياس الشاي على جفون العينين واحدًا من العلاجات المنزلية الشهيرة، إذ قد تساعد أكياس الشاي على تحسين مظهر العينين عن طريق تقليل الانتفاخ والاحمرار في الجفون، ويمكن الاستفادة من أكياس الشاي بغلي كيسين من الشاي والتخلص من السائل الزائد، ووضع الأكياس على العيون المغلقة لمدة 15-30 دقيقة، كما يُنصح باستخدام أطراف الأصابع لتطبيق ضغط لطيف على العينين أو تدليك المنطقة المحيطة بالعينين برفق، كما يمكن تغطية الأكياس بشرائح من الخيار الطبيعي.2ـ شرائح الخيار:يُمكنك وضع شرائح الخيار الطبيعي، من خلال تقشيرها ووضعها علي العينين واسفل العينين، ومزجها مع الزبادي فهذه الوصفة الطبيعية تُساعد علي التخلص من انتفاخ العنين بالشكل المبالغ فيه.3ـ قطع الثلج:يُمكنك ايضًا استخدام قطع الثلج في مُعالجة التهاب العين، عن من خلال وضعها في اكياس ومن ثم وضعها علي العين فالبرودة الشديدة تُساعد علي التخفيف من ضغط العينين، الذي قد يُشعر صاحبه بالآلام والصداع الشديد، حيث يُمكنك وضعه علي العين لمدة لا تقل عن 5 دقائق للحصول علي النتائج الايجابية في اسرع وقت ممكن.4ـ عشبة العرقون:تعد عشبة العرقون من المستحضرات العشبية المستخدمة في علاج تهيج العين، حيث تحتوي على العديد من المركبات المفيدة لصحة العين مثل الفلافونويد والكيرسيتين ومن الجدير بالذكر أنه تتوافر عدة مستحضرات صيدلانية من هذه العشبة منها المستخلص السائل، والكبسولات ايضًا الذي يتم استخدامها في علاج آلام العين الشديدة التي يوصي بها الأطباء.5ـ عشبة الشمر:يُمكنك تناول عُشبة الشمر او شاي الشمر، حيث يحتوي الشمر على مواد مغذية مثل: فيتامينات A وC؛ وهي مغذيات مضادة للأكسدة تساعد على منع التنكس البقعي، كما يمكن أن تساعد على إبطاء إعتام عدسة العين وتفاقمه.