جامعة أسيوط عدد الحالات تتلقى العلاج من كورونا بالمستشفيات 20 حالة



مستشفيات جامعة أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط



أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط عن انخفاض عدد الحالات المحتجزة لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد إلى 20 حالة من بينهم 6 أطفال.







وأشارت مستشفيات أسيوط الجامعية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إلى أن عدد الحالات المحتجزة لتلقي العلاج بالمستشفى الرئيسي 14 حالة من بينهم 5 على أجهزة التنفس الصناعي و 6 داخل الرعاية و3 حالتهم مستقرة بينما يتلقى 6 أطفال العلاج بمستشفى الأطفال الجامعي وحالتهم مستقرة .

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وفي سياق متصل وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة القطاعات الحكومية التي يتردد عليها المواطنون مع تطبيق القواعد الاحترازية والوقائية المستمرة لهذه الأماكن وخفض الكثافات البشرية بها حفاظا على الصحة العامة.وشدد المحافظ على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بكافة القطاعات والمؤسسات الخدمية وعدم السماح بدخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات مع استمرار عمليات التطهير لتقليل خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره.وأكد اللواء عصام سعد على أهمية تطبيق كافة الأساليب الوقائية خاصة بالتعليم (الجامعي/ ما قبل الجامعي) مع مراعاة التباعد الاجتماعي وخفض الكثافات خلال فترات الامتحانات وذلك من خلال وضع جداول الامتحانات لتكون أكثر مرونة.كما وجه محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كافة المنشآت لرصد أي مخالفات خاصة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة في المطاعم والكافيهات والمقاهي ومتابعة حظر استخدام الشيش والالتزام بالنسب المقررة في أعداد المترددين وارتداء الكمامات الواقية وتحرير محاضر تجاه المخالفين مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن لم يحصل عليه مع الاستمرار في تلقي الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة بذلك.