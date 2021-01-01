بدء الالتماسات في علوم حلوان بعد ظهور النتيجة ولمدة أسبوع

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كلية العلوم جامعة حلوان كلية العلوم جامعة حلوان



كشفت كلية العلوم جامعة حلوان عن مواعيد والإجراءات التى يتم اتباعها فى عمل الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022 .



وأوضحت كلية العلوم أنه سوف يتم فتح باب التقديم على الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول بعد إعلان النتيجة مباشرة ولمدة أسبوع ويتم تقديمها فى مقر شئون الطلاب .



وأشارت الكلية أنه تم إعلان نتائج عدد من الأقسام بالكلية ولم يتبق سوى عدد قليل سوف يتم إعلانه خلال أيام، أن كنترولات الجامعة انتظمت في أعمالها ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية وأنه جارى العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق و باقى الشعب لإعلانها في أقرب وقت .

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والفت إدارة الكلية أنه يجب على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى ، ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط :http://app2.helwan.edu.eg/http://app1.helwan.edu.eg/ونوه مسؤول شئون الطلاب بجامعة حلوان إلى أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها ، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية و انه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق ب باقى الكليات لإعلانها في اقرب وقت .وفى إطار متصل كان قد أعلنت جامعة حلوان عن انتظام الدراسة منذ بداية للفصل الدراسي الثاني، وأن الجامعة أنهت عمليات التعقيم والتطهير لكافة المباني من القاعات والمدرجات والمدن الجامعية والمباني الإدارية حيث تتم هذه العمليات تتم بصورة دورية.وأكدت جامعة حلوان أنه تم تقليل عدد الطلاب بالمدرجات والقاعات وتقسيم الفرق الدراسية بالجداول علي فترات وأيام مختلفة لمنع التكدس الطلابي داخل الجامعة وتطبيق للإجراءات الوقائية.ونوهت جامعة حلوان بأنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا في حالة وجود مسحة أو تحليل يثبت عدم الإصابة كورونا حديث، وذلك حفاظا على صحة منتسبي الجامعة وسلامتهم.