Samsung Gallery يحتوي قائمة سرية! إليك طريقة اظهارها

صورة ارشيفية صورة ارشيفية



تطبيق "الاستوديو" على هواتف سامسونج أكثر من مجرد معرض للوسائط المخزنة على الهاتف كالصور ومقاطع الفيديو، فهناك مميزات كثيرة يقدمها ومعظمها بارزة ولا توجد في التطبيقات الأخرى المماثلة، لذلك قمنا من قبل بتسليط الضوء على مجموعة مختارة من بين هذه المزايا التي يجب معرفتها في تطبيق Samsung Gallery. ولكن بالإضافة إلى المميزات المرئية للمُستخدمين، يحتوي التطبيق على وظائف مخفية ضمن قائمة سرية ربما 99% من مُستخدمي هواتف سامسونج لا يعرفونها!



تسمح لك هذه الوظائف بإضافة قوائم جديدة إلى الاستوديو، وتحسين مشغل الفيديو المضمّن، وحتى إزالة الخيارات التي قد لا تكون مطلوبة لجعل التطبيق أكثر بساطة. لحسن الحظ، من السهل جدًا الكشف عن هذه الوظائف المخفية ولا يستغرق الأمر أكثر من دقيقة حرفيًا، دعنا نوضح لك كيفية القيام بذلك.



القائمة السرية في تطبيق "الاستوديو" تُسمى Gallery Labs وهي مكان خصصته سامسونج ليجمع كل المزايا التجريبية التي كان من المفترض إضافتها إلى الـ Gallery لكن فضلت تركها "تجريبية" لسببٍ ما. تضم القائمة مجموعة واسعة من الخيارات التي تتيح تخصيص الاستوديو بشكل كبير، ولكن في المقابل قد يؤثر تفعيل هذه الخيارات على استقرار التطبيق. بالنسبة للقائمة نفسها فإنها تعتبر جديدة حيث لم تكن موجودة إلا بعد إصدار اندرويد 10 أو واجهة One UI 2.1 لهواتف جالاكسي، لذا إن كان هاتفك يعمل بهذا الإصدار أو أعلى، تابع الخُطوات التالية لإظهار قائمة Gallery Labs.

قد يعجبك أيضا...

كل المطلوب للكشف عن هذه القائمة هو فتح تطبيق "الاستوديو" Gallery على الهاتف أو تابلت سامسونج لديك، ثم اضغط على زر القائمة (?) في الزاوية السفلية للشاشة واختر "الضبط" Settings ثم في شاشة إعدادات التطبيق قم بالتمرير إلى أسفل وصولًا إلى خيار "حول الاستوديو" About Gallery.لا تحتوي صفحة "حول الاستوديو" على شيء مفيد كما هو معروف، ولكن لكشف قائمة Gallery Labs كل ما عليك فعله هنا هو الضغط بشكل متكرر على رقم الإصدار، 5 ضغطات على هذا الرقم وستظهر رسالة "Gallery labs is enabled" كما هو موضح في الصورة. وبالفعل، إذا قمت بالرجوع خُطوة إلى الوراء، أي العودة إلى "ضبط الاستوديو" ستجد أسفل الصفحة قسم جديد ظهر وهو Gallery Labs.في قائمة Gallery Labs ستعثر على خيارات كثيرة جدًا، وإذا لاحظت ستجد ان القائمة مقسمة حسب إصدارات One UI المختلفة، فهناك قائمة تضم المزايا التي كان يفترض طرحها مع One UI 2.1 وأخرى خاصة بإصدار One UI 3.0 بالإضافة إلى مميزات عامة غير موجهة إلى إصدار معين. وللأسف لا يوجد إلا خيار واحد فقط باللغة العربية في هذه القائمة.من خلال تجربتنا نستطيع القول ان معظم المميزات الموجودة في القائمة غير مهمة بالضرورة لكل المستخدمين، بمعنى آخر، لا تضيف خواص ينتظرها مُستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي. ولكن هناك خيارات إلى حد ما مفيدة مثل خيار "Rotate menu in viewer" والذي يضيف زر جديد عند الضغط على صورة لعرضها في الوضع الافقي بدون تدوير الهاتف، أو خيار "Similar Photos" والذي يضيف قسمًا جديدًا إلى الاستوديو لعرض الصور المتشابهة فقط.وهناك أيضًا خيار "Show trash storage info" والذي يعرض المساحة التي تشغلها "سلة المهملات" في النافذة التي تظهر عند محاولة حذف أي صورة من الاستوديو، وخيار "Timeline in album" لعرض الصور في الألبومات حسب التواريخ على هيئة مخطط زمني. ومن بين الخيارات المفيدة كذلك "Fix date & time etc" والذي بمجرد تفعيله تفتح أمامك شاشة حيث يمكنك تصحيح المشاكل الخاصة بالبيانات الوصفية للصور مثل التواريخ غير الصحيحة أو الموقع غير الصحيح أو وجود أبعاد خاطئة.القائمة طويلة للغاية وتحتوي العديد من المميزات "المختبئة" التي تختبرها سامسونج داخليًا قبل إحضارها إلى إصدارات مستقرة من تطبيق الاستوديو، لذا يمكنك التحقق من هذه المميزات بنفسك الآن ولا تقلق فالخيارات لا تغير الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة، ولكن فقط طريقة عرضها وترتيبها.