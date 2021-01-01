فيديو.. استشاري يحدد اسباب انعدام الحيوانات المنوية



الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية



قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، إن انعدام الحيوانات المنوية سببه في الخصيتين ويولد به الرجل، أو مشكلات في الغدة النخامية، معقباً: "عندنا 50 % من المترددين علينا يعانون من مشكلة انعدام حيوانات منوية ".



وأشار ياسين الفقي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن إهمال مشكلة دوالي الخصيتين لفترة طويلة هي أحد أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي، بالإضافة إلى العلاج بالإشعاع والعلاج الكيماوي أيضاً.



وتابع استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، أن تعتبر مشكلة انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي لدى الرجل، هي من أكثر المشكلات الصعبة لدى المريض، حيث إن نسبة الأمل في حل تلك المشكلة عند الرجال تصل إلى 60%.

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ونوه ياسين الفقي أن هناك حالات مرضية أصعب، تعاني أيضاً من مشكلة انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي، والتي يرجع سببها إلى الخلل في وظيفة الخصيتين، مشيراً إلى أن طريقة العلاج هي التي تحدد نسبة النجاح.