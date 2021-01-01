ميدو يهاجم رئيس الإسماعيلي بعد تصريحاته الاخيرة

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد حسام ميدو
الإعلامي أحمد حسام ميدو


فتح الإعلامي أحمد حسام ميدو النار على يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، مشددا على أن تصريحاته الأخيرة حول التوأمة مع نادي بيراميدز، تقلل من النادي الإسماعيلي وكذلك بيراميدز.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محاولة يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي من الاستفادة من بيراميدز من خلال تبادل اللاعبين، شيء طبيعي" .

وأضاف: "ولكن محاولة وجود راعي للإسماعيلي عن طريق ناد أخر هذا حديث يقلل من النادي الإسماعيلي"
وتابع: "رسالتي للمهندس يحيى الكومي ليه، الناس بدعمك ولكن بتصريحاتك قللت من الإسماعيلي وكذلك بيراميدز النادي الذي يبحث عن زيادة قاعدته الشعبية والجماهيرية، ولديهم حلما بأن يكون نادي بيراميدز جماهيريا، وأكثر ناد مشترك في الأعمال الخيرية هو نادي بيراميدز".


وختم حديثه قائلا: "ما تحدث به يحيى الكومي قلل به من الناديين وليس الإسماعيلي فقط، والإسماعيلي كبير ولا يليق أن يتحدث يحيى الكومي هكذا على ناد عريق، ويحيى الكومي بتصريحاته كان يريد إلغاء نادي بيراميدز وتسميته نادي بيراميدز الإسماعيلية، هذا حديث يلغي شخصية نادي بيراميدز وطموحاته".

المصدر: elbalad

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