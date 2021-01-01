الدكتورة رنا الهلالي : جامعة عين شمس نولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الطلاب ذوي الإعاقة



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



خطة متكاملة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وإدماجهم داخل المجتمع الجامعي



جدول زمني لتسكين الطلاب.. ولقاح كورونا شرط أساسي



مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس

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تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات لطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم لتصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقتهم لضمان الطلاب في الحصول على التعليم العالي .أكدت الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على دعم ورعاية الطلاب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع الجامعي منذ عام 2013، بالتزامن مع اهتمام الجامعة بالترقي في التقييمات والتصنيفات العالمية.وأوضحت الدكتورة رنا الهلالي، أن تعليم ودمج ذوي الإعاقة ينعكس على المجتمع ككل ويترك أثره المجتمعي على مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد الإعداد لبرنامج متخصص للطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية يلائم قدراتهم في التحصيل.وأضافت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن الجامعة بدأت في تنفيذ هذا المشروع تماشياً مع توجهات الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم وإعطائهم حقوق على قدم المساواة مع أقرانهم من الأسوياء.واوضحت الدكتورة رنا الهلالي، ان مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس ينظم بالتعاون مع المركز الثقافي القبطى الارثوذكسي، لتدريب موظفي شئون الطلاب على لغة الاشارة لسهولة دمج الطلاب الصم وضعاف السمع داخل المجتمع الجامعى.وتابعت: جامعة عين شمس تسعى لمجتمع دامج بلا حواجز ، فكان قرار مركز تدريب ذوي الإعاقة على تدريب موظفي شئون الطلاب بالكليات من أجل تعلم لغه الاشاره حتى يستطيع الموظفون التعامل مع الطلاب الصم وضعاف السمع بلغتهم وهي بدايه لدمج كل الطلاب داخل كل كليات الجامعة المختلفة.وأعربت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أنه بعد الانتهاء من تنفيذ كود الإتاحة بحرم الجامعة رقم (1)، والذي يضم كليات الآداب، الحقوق، العلوم، الحاسبات، سيصبح بإمكان جميع أعضاء المجتمع الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين الاستفادة من كل التجهيزات التي تم إعدادها في هذا الصدد من خلال تسهيل الممرات في الطرق وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدرات بجوار السلالم، وكذلك تجهيز دورات مياه آمنة الاستخدام لذوي الإعاقة وتحديد ارتفاع الأبواب في الأماكن المختلفة، وغيرها من التجهيزات الإنشائية التي تتوافق مع كود الإتاحة.وصرحت “الهلالي” بأن كلية الاداب جامعة عين شمس أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس والجامعات المصرية وهي قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.وشددت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، على إلى ضرورة تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته؛ مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل.وتزامنا مع استئناف الدراسة، بدأت المدن الجامعية بجامعة عين شمس استقبال طلابها للتسكين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك لتوفير الإقامة الآمنة للطلاب في المدن الجامعية طوال فترة الدراسة والامتحانات، وفقا للاستعدادات التي تم وضعها على أعلى مستوى تحسباً لأي أزمات.أكد الدكتور أحمد هنداوي، مسئول الإدارة الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، أن المدن الجامعية تسعى لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها الجامعة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فحرصت على تطهير المدن الجامعية من قبل العمال علي المدينتين الجامعيتين للطلاب والطالبات من "حجرات سكنية ومكاتب إدارية ومطاعم ودورات مياه وخزانات مياه الشرب"، متابعاً أن المدن الجامعية تسعى دائماً لتوفير كافة الحماية والأمان للطلاب المغتربين.وأوضح مسئول الإدارة الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المدينة الجامعية حريصة علي تطبيق الإجراءات الإحترازية والتي تضمنت التشديد علي متابعة عمليات التطهير وتعقيم المباني السكنية، ومتابعة الطلاب بالالتزام بالإجراءات الوقائية خلال فترة إقامتهم بالسكن، مشيرًا إلى أنه تم تقديم أفضل الخدمات في التغذية علي أكمل وجه بالصورة التي تليق بالجامعة، فضلًا عن زيادة أدوات التعقيم وأدوات النظافة.وأعلن الدكتور أحمد هنداوي، أن الجامعة وضعت جدولا زمنيا لتسكين الطلاب المغتربين بالمدن لمنع الزحام والتكدس بين الطلاب.وأضاف، أنه بخصوص إجراء الكشف الطبى فمواعيد إجراء الكشف الطبى من الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمدينة طلبة بالعباسية للطلبة والمدينة طالبات بمصر الجديدة للطالبات.وقال : يراعى الالتزام التام بالتواجد داخل المدينة قبل الرابعة عصرا لإجراء الكشف الطبى ويتم إجراء الكشف الطبى عند العودة للمدينة بعد انتهاء التصاريح الخاصة.وأشار إلى أنه الحصول على لقاح فيروس كورونا شرطاً أساسياً لقبول السكن بالمدينة الجامعية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها والتى تنظم معايير قبول الطلاب المغتربين الراغبين فى السكن بالمدينة الجامعية من الطلبة والطالبات، مؤكدًا أنة لن يتم قبول أي طالب للسكن بالمدن الجامعية نهائياً دون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث يستلزم من الطلاب الذين سبق لهم التطعيم باللقاح إحضار ما يثبت حصولهم على المصل مختوماً بختم وزارة الصحة أو الجامعة فى حال أن تم تطعيمة في المستشفيات الجامعية.وتابع : كل طالب وطالبة يحضر لإجراء الكشف الطبى فى موعد عودته ( لا تقطع تصريحك من أجل الحضور لإجراء الكشف الطبى والالتزام بإجراء الكشف الطبى والإقامة بالمدينة فى نفس اليوم، موضحة أنه بخصوص الطالبات المقيمات بالفروع الخارجية : يتم التوجه للفرع لوضع متعلقاتهن الشخصية والتوقيع على الإقرار ثم التوجه للمدينة الرئيسية لإجراء الكشف الطبى واستلام النتيجة والعودة مرة أخرى لاستلام حجراتهن.ومن جانبة أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، حرص جامعة عين شمس على الاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية تعزيز الجانب الثقافي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للمسابقات المحلية والدولية، وذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على تبني نمط عقل واعي وقادر علي بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا.وأعلن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن تنظم أقامت كلية التربية بجامعة عين شمس مسابقة لاختيار الطالب والطالبة المثالية بالكلية.وأضاف الطالب عبد الله محمد، أن هذة المسابقات تعد من أهم ركائز المنظومة التعليمية نظرًا لقدرتها على تزويد الطلاب بالقدرات والمهارات التي تُمكنهم من الاندماج مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا.وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن المسابقة شهدت مشاركة عدد كبير من الطلاب، وأظهرت تميز العديد من الطلاب الذين يتمتعون بمهارات عديدة، وتم تصفيتهم حتي بلغوا 17 طالب وطالبة، وإجراء العديد من المقابلات الشخصية معهم لتقيمهم واختيار الطالب المثالي من خلال لجنة التحكيم وفقا لعدة معايير أهمها التفوق الدراسي ، الثقافة العامة ، المعلومات العامة ، التفوق الرياضي.وقال عبد الله محمد، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغير سلوكهم وتساعدهم علي تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.