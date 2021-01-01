مرتضى منصور يؤكد استطيع التعاقد مع موسيماني

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يستطيع التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي.
وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء :"لو عاوز أتعاقد مع موسيماني سأتعاقد معه، لكن لن أفعل ذلك بسبب احترامي لجماهير الأهلي، وعندما تعاقدت مع عبد الله السعيد عقده كان انتهى مع الأهلي".
وكشف مرتضى :"هناك لاعبين في النادي الأهلي لديهم رغبة في الانتقال للزمالك، لكن رفضت طالما عقد اللاعب مستمر".
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