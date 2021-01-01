مرتضى منصور يؤكد استطيع التعاقد مع موسيماني



مرتضى منصور مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يستطيع التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي.



وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء :"لو عاوز أتعاقد مع موسيماني سأتعاقد معه، لكن لن أفعل ذلك بسبب احترامي لجماهير الأهلي، وعندما تعاقدت مع عبد الله السعيد عقده كان انتهى مع الأهلي".



وكشف مرتضى :"هناك لاعبين في النادي الأهلي لديهم رغبة في الانتقال للزمالك، لكن رفضت طالما عقد اللاعب مستمر".

قد يعجبك أيضا...

ووجه مرتضى خلال تصريحاته رسالة للرباعي (محمد أبو جبل وأشرف بنشرقي وطارق حامد وفرجاني ساسي)، قائلاً :"كلامي واضح سنجدد وفقًا لامكانيات النادي والنادي به أموال، وكل شيء سيتم إعلانه للجماهير".ومن المقرر أن ينتهي عقد الثلاثي أبو جبل وبنشرقي وطارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة القلعة البيضاء لديها رغبة في التجديد لهم حيث تنتظر انتهاء مباراة الوداد البيضاوي المغربي وعودة البعثة من أجل بدء المفاوضات.