تعلم كيف يمكنك حذف البيانات التي جمعتها عنك جوجل؟



جوجل جوجل

ربما تجمع شركة جوجل بيانات ومعلومات شخصية أكثر بكثير مما قد تدركه، ففي كل عملية بحث تقوم بها وكل مقطع فيديو على YouTube تشاهده تحتفظ جوجل بعلامات التبويب الخاصة بك. وتسجل خرائط جوجل أيضًا كل مكان تذهب إليه، والطريق الذي تستخدمه للوصول إلى هناك ومدة بقائك بغض النظر عما إذا كان لديك جهاز iPhone أو Android، وقد يكون هذا مقلقًا بعض الشيء عند النظر إلى كل ما تعرفه شركة جوجل عنك.



خلال السطور التالية سنقوم بتخطي كل هذه الفوضي ونوضح لك كيفية الوصول إلى البيانات الخاصة التي تمتلكها جوجل، وكذلك كيفية حذف بعضها أو كل ذلك. ثم نساعدك في العثور على التوازن الصحيح بين خصوصيتك وخدمات جوجل التي تعتمد عليها؛ من خلال اختيار الإعدادات التي تحد من وصول جوجل إلى معلوماتك دون الإضرار بتجربتك.



– اكتشف المعلومات الخاصة التي تعتبرها جوجل “عامة”

من المحتمل أن تعرف شركة جوجل اسمك وتاريخ ميلادك وجنسك وعناوين البريد الإلكتروني الأخرى التي تستخدمها وكلمة مرورك ورقم هاتفك. تم إدراج بعض هذه المعلومات على أنها معلومات عامة (وليست كلمة المرور الخاصة بك بالطبع). إليك كيفية معرفة ما تشاركه جوجل مع العالم عنك:

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افتح نافذة متصفح وانتقل إلى صفحة حساب جوجل.اكتب اسم مستخدم جوجل الخاص بك (مع أو بدون “@ gmail.com”).من شريط القائمة اختر المعلومات الشخصية وراجع المعلومات. يمكنك تغيير أو حذف صورتك والاسم وتاريخ الميلاد والجنس وكلمة المرور وعناوين البريد الإلكتروني الأخرى ورقم الهاتف.إذا كنت ترغب في معرفة المعلومات الخاصة بك والمتاحة للجمهور فانتقل إلى أسفل وحدد الانتقال إلى “نبذة عني”.في هذه الصفحة يتم تسمية كل سطر إما بأيقونة أشخاص (مرئية لأي شخص)، أو رمز مبنى المكتب (مرئي لمؤسستك فقط) أو رمز قفل (مرئي لك فقط). حدد عنصرًا لاختيار ما إذا كنت تريد جعله عامًا أو شبه عام أو خاصًا. وعلى الرغم من كل ذلك لا توجد طريقة حاليًا لجعل حسابك خاصًا تمامًا.– ألق نظرة على سجل جوجل لنشاطك على الإنترنتإذا كان هدفك هو ممارسة مزيد من التحكم في بياناتك ولكنك لا تزال تريد خدمات جوجل مثل البحث وخرائط جوجل لتخصيص نتائجك، فإننا نوصي بتعيين بياناتك على الحذف التلقائي بعد ثلاثة أشهر. بخلاف ذلك لا تتردد في حذف جميع بياناتك وضبط جوجل على إيقاف تعقبك.وإذا كنت ترغب في رؤية الرمز الأم للبيانات التي تمتلكها جوجلاتبع هذه الخطوات للعثور عليها أو مراجعتها أو حذفها أو ضبطها على الحذف تلقائيًا بعد فترة من الزمن:قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك واختر البيانات والخصوصية من شريط التنقل.للاطلاع على قائمة بجميع الأنشطة التي قامت جوجل بتسجيلها انتقل إلى “إعدادات السجل” وحدد “نشاط الويب والتطبيقات”. هذا هو المكان الذي يتم فيه تسجيل جميع عمليات البحث على جوجل وسجل عرض YouTube وأوامر المساعد الصوتي “جوجل” والتفاعلات الأخرى مع تطبيقات وخدمات جوجل.لإيقاف تشغيله تمامًا حرك مفتاح التبديل إلى وضع إيقاف التشغيل. لكن احذر: سيؤدي تغيير هذا الإعداد على الأرجح إلى جعل أي أجهزة مساعد جوجل تستخدمها، بما في ذلك مكبرات الصوت والشاشات الذكية من Google Home وGoogle Nest، غير قابلة للاستخدام تقريبًا.وفي حالة إذا كنت تريد أن تتوقف جوجل عن تتبع سجل متصفح Chrome والنشاط فقط من المواقع التي تسجل الدخول إليها باستخدام حساب جوجل الخاص بك فقم بإلغاء تحديد المربع الأول. وإذا كنت لا تريد أن تحتفظ جوجل بالتسجيلات الصوتية لتفاعلاتك مع مساعد جوجل فالغِ تحديد المربع الثاني. خلافًا لذلك انتقل إلى الخطوة 5.لتعيين جوجل على حذف هذا النوع من البيانات تلقائيًا إما مطلقًا أو كل ثلاثة أو 18 شهرًا، حدد الحذف التلقائي واختر الإطار الزمني الذي تشعر براحة أكبر معه. ستحذف جوجل فورًا أي بيانات حالية أقدم من الإطار الزمني الذي تحدده. على سبيل المثال: إذا اخترت ثلاثة أشهر فسيتم حذف أي معلومات أقدم من ثلاثة أشهر على الفور.بمجرد اختيار إعداد الحذف التلقائي ستظهر نافذة منبثقة وتطلب منك التأكيد. حدد حذف أو تأكيد.بعد ذلك حدد إدارة النشاط. وتعرض هذه الصفحة جميع المعلومات التي جمعتها جوجل عنك من الأنشطة المذكورة في الخطوات السابقة، مرتبة حسب التاريخ، وصولًا إلى اليوم الذي أنشأت فيه حسابك أو آخر مرة قمت فيها بمسح هذه القائمة.لحذف أيام محددة حدد رمز سلة المهملات على يمين اليوم، ثم اختر حسنًا. وللحصول على تفاصيل أكثر تحديدًا أو لحذف عناصر فردية حدد رمز النقاط الثلاث المكدسة بجانب العنصر ثم اختر إما التفاصيل أو حذف.وإذا كنت تفضل حذف جزء أو كل السجل الخاص بك يدويًا فحدد أيقونة النقاط الثلاث المكدسة على يمين شريط البحث في أعلى الصفحة واختر حذف النشاط بواسطة، ثم اختر إما آخر ساعة، أو آخر يوم، كل الوقت أو نطاق مخصص.أخيرًا للتأكد من أن إعداداتك الجديدة تم تنفيذها عد إلى “إدارة النشاط” وتأكد من أن كل ما هو موجود يعود إلى الثلاثة أو 18 شهرًا التي حددتها.– الوصول إلى سجل جوجل الخاص بموقعكربما يكون الأمر أكثر إثارة للإعجاب هو معرفة جوجل للوصفات التي كنت تطبخها، أو وجهة العطلة التي تهتم بها، يمكن أن تكون دقة سجل جوجل الخاص بمكان وجودك تقشعر لها الأبدان.إذا قمت بتسجيل الدخول إلى خرائط جوجل على جهاز محمول فإن جوجل تراقب كل تحركاتك. يكفي أن تجعلك تريد ترك هاتفك في المنزل. لحسن الحظ هذا غير ضروري. فيما يلي كيفية الوصول إلى بيانات موقع جوجل وإدارتها وحذفها:قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك واختر البيانات والخصوصية من شريط التنقل.لمشاهدة قائمة بجميع بيانات موقعك التي قامت جوجل بتسجيلها قم بالتمرير إلى “إعدادات السجل” وحدد “سجل الموقع”.إذا كنت تريد أن توقف جوجل عن تتبع موقعك أوقف تشغيل زر التبديل في هذه الصفحة.لتعيين جوجل على حذف هذا النوع من البيانات تلقائيًا إما مطلقًا أو كل ثلاثة أو 18 شهرًا حدد الحذف التلقائي ، ثم اختر الإطار الزمني الذي تشعر براحة أكبر معه. ستحذف جوجل أي بيانات حالية أقدم من الإطار الزمني الذي تحدده. على سبيل المثال: إذا اخترت ثلاثة أشهر فسيتم حذف أي معلومات أقدم من ثلاثة أشهر على الفور.بمجرد اختيار إعداد الحذف التلقائي ستظهر نافذة منبثقة وتطلب منك التأكيد. حدد حذف أو تأكيد.بعد ذلك، انقر فوق إدارة المحفوظات. تعرض هذه الصفحة جميع معلومات الموقع التي جمعتها جوجل عليك كجدول زمني وخريطة، بما في ذلك الأماكن التي قمت بزيارتها والطريق الذي سلكته هناك والعودة، بالإضافة إلى تكرار الزيارات وتواريخها.لحذف كل سجل المواقع نهائيًا انقر على أيقونة سلة المهملات في الزاوية اليمنى السفلية واختر حذف سجل المواقع عندما يُطلب منك ذلك. لحذف رحلات فردية حدد نقطة على الخريطة أو شريط على المخطط الزمني، ثم في الصفحة التالية انقر على أيقونة سلة المهملات بجانب تاريخ الرحلة التي تريد حذفها.للتأكد من اختفاء بيانات موقعك حقًا ارجع إلى “إعدادات السجل”، ثم بعد “إدارة السجل”، تأكد من أن المخطط الزمني في الزاوية اليسرى العليا فارغًا ولا توجد نقاط على الخريطة تشير إلى مواقعك السابقة.– إدارة البحث على YouTube وسجل المشاهدةمن بين جميع البيانات الشخصية التي تتبعها جوجل ربما يكون سجل البحث والمشاهدة على YouTube هو الأكثر أهمية. ليس ذلك فحسب بل إن السماح لجوجل بتتبع سجل YouTube الخاص بك قد يكون له أكبر فائدة بالنسبة لك، فهو يساعد YouTube في معرفة نوع مقاطع الفيديو التي تعجبك حتى يتمكن من تحديد نوع المحتوى الذي تستمتع به.إليك كيفية إلقاء نظرة على سجل YouTube الخاص بك، وكيفية حذفه، إما يدويًا أو كل ثلاثة أو 18 شهرًا.وكما هو الحال مع نشاط الويب والتطبيقات نوصي بتعيين YouTube لتطهير بياناتك كل ثلاثة أشهر. هذه فترة طويلة بما يكفي لتبقى توصيات YouTube حديثة، لكنها لا تترك أثرًا طويلًا من البيانات الشخصية باقية.قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك واختر البيانات والخصوصية من شريط التنقل.للاطلاع على قائمة بجميع بيانات YouTube التي قامت جوجل بتسجيلها قم بالتمرير إلى “إعدادات السجل” وحدد “محفوظات YouTube”.إذا كنت تريد أن توقف جوجل عن تتبع بحث YouTube وسجل المشاهدة تمامًا أوقف تشغيل زر التبديل في هذه الصفحة. لمنع جوجل من تتبع مقاطع الفيديو التي تشاهدها فقط أو عمليات البحث التي تجريها فقط قم بإلغاء تحديد المربع المناسب.ولتعيين جوجل على حذف بيانات YouTube تلقائيًا إما مطلقًا أو كل ثلاثة أو 18 شهرًا حدد الحذف التلقائي واختر الإطار الزمني الذي تشعر بالراحة تجاهه. ستحذف جوجل أي بيانات حالية أقدم من الإطار الزمني الذي تحدده. على سبيل المثال: إذا اخترت ثلاثة أشهر فسيتم حذف أي معلومات أقدم من ثلاثة أشهر على الفور.بمجرد اختيار إعداد الحذف التلقائي ستظهر نافذة منبثقة وتطلب منك التأكيد. حدد حذف أو تأكيد.بعد ذلك انقر فوق إدارة المحفوظات. هذا هو المكان الذي يتم فيه إدراج كل عملية بحث تقوم بها وكل مقطع فيديو تشاهده.ولحذف أيام محددة حدد رمز سلة المهملات على يمين اليوم، ثم اختر “حسنًا”. وللحصول على تفاصيل أكثر تحديدًا أو لحذف عناصر فردية؛ حدد رمز النقاط الثلاث المكدسة، ثم اختر حذف أو تفاصيل.إذا كنت تفضل حذف جزء أو كل السجل الخاص بك يدويًا فحدد أيقونة النقاط الثلاث على يمين شريط البحث في أعلى الصفحة واختر حذف النشاط بواسطة، ثم اختر إما آخر ساعة، أو آخر يوم، كل الوقت أو نطاق مخصص.للتأكد من اختفاء بيانات YouTube الخاصة بك ابدأ من جديد بإعدادات السجل، ثم إدارة السجل، ثم تأكد من أن كل ما هو موجود (إذا قمت بحذفه فلن يكون هناك شيء) يعود فقط إلى الأشهر الثلاثة أو الثمانية عشر التي حددتها.