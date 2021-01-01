الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra من سامسونج.. مواصفات ومزايا



Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8 Ultra

يبدو أن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra من شركة سامسونج الكورية الجنوبية سيكون مذهلًا، وقد تم الإعلان عن جهاز عنه في حدث Unpacked الذي نظمته سامسونج مؤخرًا للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S22 الجديدة.



إن Galaxy Tab S8 Ultra عبارة عن جهاز لوحي ضخم مقاس 14.6 بوصة مزود بلوحة مفاتيح كاملة الحجم بإضاءة خلفية قابلة للفصل تشتمل على لوحة لمس ودعم قلم S Pen محدث. كما أن لديه بعض المواصفات المميزة بما في ذلك الكاميرات المزدوجة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل واتصال Wi-Fi 6E ودقة 4K لالتقاط الفيديو.



وقد أصبح Galaxy Tab S8 Ultra الآن متوفرًا للطلب المسبق ويتم شحنه لاحقًا هذا الشهر. ومن المؤكد أن هذا الجهاز اللوحي سيكون منافسًا جديرًا لجهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة من شركة أبل.

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– فيما يلي أفضل مزايا الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra:– برنامج DeXإن برنامج DeX ليس مثاليًا، لكن من خلاله تسمح شركة سامسونج لهواتفها وأجهزتها اللوحية بالاتصال بالشاشات وتوسيع تخطيطات التطبيقات بالفعل، وحتى العمل على متصفحات ذات علامات تبويب بتنسيقات شاشة أكبر.– التصميم المميزمن الواضح جدًا أن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra مصمم ليكون جهازًا لوحيًا ولابتوب في نفس الوقت، فلماذا لا نعطيه نظام تشغيل يمكنه التعامل بشكل أفضل مع التبديل بين الاثنين؟ يمكن لأجهزة Chromebook القيام بذلك. إن طرازات مثل Chromebook Duet من Lenovo وHP’s Chromebook x2 11 لها نفس تصميم لوحة المفاتيح 2 في 1 القابل للفصل مثل Galaxy Tab S8 Ultra.– إمكانية استخدام جميع تطبيقات وخدمات جوجلتعاونت شركة سامسونج مع شركة جوجل لجعل سلسلة Tab S8 أفضل بكثير. هذا التعاون أثمر عن التالي:إمكانية إجراء مكالمات الفيديو والمشاركة الحية باستخدام برنامج وتطبيق Google Duo.القيام بأشياء عديدة مثل مشاهدة مقاطع الفيديو على YouTubeالتعاون باستخدام تطبيق Jamboard من جوجل.– تقديم تجربة ألعاب رائعةعلى شاشة من نوع AMOLED بهذا الحجم ستظهر أفضل ألعاب أندرويد بلا شك، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الرباعية؛ لذا فمن المحتمل أن تقدم تجربة مذهلة وغامرة.علاوة على ذلك يمكن الوصول إلى خدمات الألعاب السحابية مثل Nvidia GeForce Now وMicrosoft Xbox Cloud Gaming وGoogle Stadia. ومع شبكة Wi-Fi 6E الخاصة بجهاز Galaxy Tab S8 Ultra سوف تتمتع بسرعات لاسلكية كبيرة.