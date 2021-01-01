مواصفات هاتف Poco X4 Pro 5G



Poco X4 Pro 5G Poco X4 Pro 5G

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هاتف Poco X4 Pro 5G المرتقب الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومعالج Snapdragon 695.



تعقد Poco مؤتمرها القادم خلال فعاليات معرض برشلونة MWC للعام 2022، حيث تقدم خلال الحدث هاتف Poco X4 Pro 5G.



ويأتي هاتف Poco X4 Pro 5G بمواصفات تحاكي Redmi Note 11 Pro مع تصميم مختلف في الجهة الخلفية، ويضم الإصدار المرتقب شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

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كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695، ويأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ومن المتوقع أن ينطلق Poco X4 Pro 5G بواجهة MIUI 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.يذكر أن الهاتف رصد في Amazon بسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بإختيارات أكثر في سعة التخزين والذاكرة العشوائية.