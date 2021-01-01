مواصفات هاتف Poco X4 Pro 5G

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هاتف Poco X4 Pro 5G المرتقب الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومعالج Snapdragon 695.
تعقد Poco مؤتمرها القادم خلال فعاليات معرض برشلونة MWC للعام 2022، حيث تقدم خلال الحدث هاتف Poco X4 Pro 5G.
ويأتي هاتف Poco X4 Pro 5G بمواصفات تحاكي Redmi Note 11 Pro مع تصميم مختلف في الجهة الخلفية، ويضم الإصدار المرتقب شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.
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