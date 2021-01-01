تسريب : تصميم ومواصفات Redmi K50 Pro

نشرت صور مسربة ثلاثية الأبعاد لهاتف Redmi K50 Pro اليوم عبر OnLeaks قبل الإعلان الرسمي من شاومي لاحقاً هذا العام.
تقدم شاومي هاتف Redmi K50 Pro قريباً بتصميم يحاكي K50 Gaming مع تصميم أكبر لوحدة الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن إعدادات ثلاثية للكاميرة، بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.
كما يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.6 إنش بتصميم مسطح، وثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، على أن يدعم معدل تحديث 120Hz في شاشة OLED.
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