تسريب : تصميم ومواصفات Redmi K50 Pro

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صورة الخبر: Redmi K50 Pro
Redmi K50 Pro

نشرت صور مسربة ثلاثية الأبعاد لهاتف Redmi K50 Pro اليوم عبر OnLeaks قبل الإعلان الرسمي من شاومي لاحقاً هذا العام.

تقدم شاومي هاتف Redmi K50 Pro قريباً بتصميم يحاكي K50 Gaming مع تصميم أكبر لوحدة الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن إعدادات ثلاثية للكاميرة، بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

كما يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.6 إنش بتصميم مسطح، وثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، على أن يدعم معدل تحديث 120Hz في شاشة OLED.

أيضاً يأتي K50 Pro بأبعاد 163.2 في 76.2 في 8.7 إنش، كما ينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يتم شحن الهاتف بنظام تشغيل Android 12 وواجهة MIUI 13، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف رسمياً في منتصف 2022.

المصدر: unlimit-tech

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