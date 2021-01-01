رصد مشكلة في الشاشة هاتف Galaxy S22 Ultra



Galaxy S22 Ultra Galaxy S22 Ultra

أشار عدد من مستخدمي Galaxy S22 Ultra إلى رصد مشكلة في شاشة الهواتف التي تعمل بمعالج Exynos.



قدمت العملاق الكوري هاتف Galaxy S22 Ultra بأعلى مميزات في سلسلة Galaxy S22، إلا أن الوحدات المبكرة من الهاتف تكشف عن مشكلة في الشاشة.



ولقد سجلت شكاوى عبر عدد من مستخدمي الهاتف في تقارير نشرت في الفترة الأخيرة، ولقد إختصت التقارير وحدات Galaxy S22 Ultra بمعالج Exynos التي تواجهة مشكلة في الشاشة.

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ويؤكد مستخدمي الهاتف على شريط يظهر في الشاشة يؤدي إلى إنقسام الشاشة إلى نصفين بشكل أفقي، ولقد أشار عدد من المستخدمين إلى أن الشريط يظهر في نفس الموقع في الوحدات الخاصة بهم، كما نشرت صور توضح المشكلة في الشاشة.من جانب أخر تبدأ سامسونج في شحن وحدات Galaxy S22 Ultra المميزة بمعالج Snapdragon في سوق الولايات المتحدة، إلا أن المشكلة مازالت تقتصر في الوقت الحالي على الوحدات المميزة بمعالج Exynos 2200.يذكر أن معالج Exynos 2200 إختبر في Geekbench مؤخراً، حيث تم مقارنة آداء المعالج برقاقة Bionic في هواتف iPhone 11، ولقد تفوقت الأخيرة في الآداء على رقاقة سامسونج الجديدة Exynos 2200.