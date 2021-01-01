Snapdragon 5100 القادمة ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر



Snapdragon Snapdragon

تستعد شركة كوالكوم للعمل على تطوير سلسلة معالجات Snapdragon 5100، التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر.



قدمت كوالكوم رقاقة Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانومتر لدعم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بينما تبدأ الشركة في تطوير سلسلة معالجات جديدة للأجهزة القابلة للإرتداء والتي تنطلق لاحقاً بعنوان Snapdragon 5100.



أيضاً تتضمن سلسلة رقاقات Snapdragon 5100 الإصدار الرئيسي مع إصدار Plus، كما تشير التسريبات إلى أن هذه الإصدارات تأتي بعملية تصنيع ترتكز على دقة 4 نانومتر، والتي تعزز آداء الرقاقات عن الإصدارات السابقة.

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ولقد قدمت كوالكوم رقاقة Snapdragon Wear 4100 الحالية بدقة تصنيع 12 نانومتر، بينما جاءت رقاقة Snapdragon Wear 3100 بدقة تصنيع 28 نانومتر.كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستعمل على تصنيع سلسلة رقاقات Snapdragon 5100 الجديدة، إلا أنها لن تكون حصرية على أجهزة سامسونج.أيضاً توضح التقارير أن الإختلاف بين رقاقة Snapdragon 5100، وإصدار Snapdragon 5100 Plus سيكون في فصل وحدة المعالجة عن دوائر إدارة الطاقة في الإصدار الرئيسي “PMIC”، بينما يأتي إصدار Plus بما يعرف ب”MEP” أو حزمة متكاملة، ومن المتوقع أيضاً أن تضم الرقاقة تقنية ARM لمعدل ضربات القلب، وإكتشاف السقوط وأيضاً تحسين اللمس.يذكر أن سلسلة رقاقات Snapdragon 5100 تأتي بعدد 4 من أنوية Cortex-A53 بسرعة 1.7GHz، مع كرت شاشة Adreno 702 بسرعة 700 MHz، كما تدعم الرقاقات حتى 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في LPDDR4X وتخزين eMMC 5.1.