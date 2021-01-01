نظامًا جديدًا للحلول اللوجستية بالتعاون مع أوراكل



أوراكل أوراكل

أطلقت سيلكي سيستم للأنظمة والحلول اللوجستية بالتعاون مع أوركل لريادة الأعمال نظام تقني جديد تقول إنه يحل معظم مشاكل القطاع اللوجستي في السوق السعودي.



يوفر النظام المطور بنسخته 4.0 والمتخصص في تقديم خدمات نظام سلاسل الامداد تحديثات وتغييرات جديدة تتيح للعملاء في المملة العربية السعودية العديد من الخصائص لتعزيز طريقة إدارتهم وتحكمهم بالسوق المستهدف، وبالتالي تسهيل عملياتهم في قطاع الخدمات اللوجستية وفقًا لما أشارت له في بيانها.



وتؤكد سيلكي سيستم أن هذه الخطوة تأتي من منطلق مسؤوليتها تجاه القطاع اللوجستي، لتقوم بتطوير هذا النظام ليواكب التطور الفعال للمجالات المعنية بالنظام من المتابعة بدقة والإشراف على العملية كاملة وفق معايير الجودة المستوفية لمعاييرها الخاصة.