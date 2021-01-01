تسريب:بعض مواصفات هواتف iPhone 14 المنتظرة

سرّبت مواقع الإنترنت بعض المعلومات التي تتعلق بالمواصفات التقنية التي قد تحملها هواتف iPhone 14 القادمة.
ونقل موقع MacRumors عن مدونة Naver الكورية الجنوبية معلومات تفيد بأن "شركة آبل قد بدأت بالفعل بالإنتاج التسلسلي لهواتف iPhone 14 وتستعد للإعلان عن هذه الهواتف خريف العام الجاري".
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الأجهزة الجديدة ستحمل تغيرات كبيرة معها مقارنة بهواتف آيفون الحالية، وخصوصا من حيث أحجام وسعات الذواكر، إذ يتوقع أن تحصل على ذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت كما هو الحال مع هواتف Galaxy S22 الجديدة من سامسونغ.
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