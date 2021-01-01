تسريب:بعض مواصفات هواتف iPhone 14 المنتظرة

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سرّبت مواقع الإنترنت بعض المعلومات التي تتعلق بالمواصفات التقنية التي قد تحملها هواتف iPhone 14 القادمة.



ونقل موقع MacRumors عن مدونة Naver الكورية الجنوبية معلومات تفيد بأن "شركة آبل قد بدأت بالفعل بالإنتاج التسلسلي لهواتف iPhone 14 وتستعد للإعلان عن هذه الهواتف خريف العام الجاري".



وتبعا لأحدث التسريبات فإن الأجهزة الجديدة ستحمل تغيرات كبيرة معها مقارنة بهواتف آيفون الحالية، وخصوصا من حيث أحجام وسعات الذواكر، إذ يتوقع أن تحصل على ذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت كما هو الحال مع هواتف Galaxy S22 الجديدة من سامسونغ.

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وكان المحلل جيف بو التابع لـ Haitong International Securities قد توقع نهاية العام الفائت أيضا أن "نموذجين من هواتف آيفون- 2022 سيحصلان على ذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، أي أن أداء هذه الأجهزة سيتميز عن هواتف iPhone 13 Pro و13 Pro Max التي طرحت بذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت".ومن المفترض أن تعلن آبل عن مجموعتها الجديدة من الهواتف ما بين سبتمبر وأكتوبر القادمين، وأن تضم المجموعة هواتف iPhone 14 و14 Pro مجهزة بشاشات بمقاس 6.1 بوصة، وهواتف iPhone 14 Max و14 Pro Max بشاشات بمقاس 6.7 بوصة.