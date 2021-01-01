مواصفات وأسعار رنج روفر سبورت 2022



رنج روفر سبورت 2022 رنج روفر سبورت 2022

المربع نت – رنج روفر سبورت هي سيارة اس يو في تتماشى مع تصاميم سيارات العلامة البريطانية الفاخرة مع إضافة الطابع الرياضي عليها، فتأتي بتصميم خارجي أنيق ومقصورة جهزت بما يضمن راحة الركاب ومتعة القيادة.. في السطور التالية نتطرق إلى مزايا رنج روفر سبورت بشكل تفصيلي.



تصميم رنج روفر سبورت



تتميز رنج روفر سبورت بتصميم عصري أنيق يتماشى مع تصميم باقي سيارات العلامة البريطانية، ويزيد عليها بالطابع رياضي يتجلى في اللون الأسود للشبك والجنوط والسقف والمرايا الخارجية، كما تتميز بمصابيح أمامية تتصل بالشبك، والمصابيح الخلفية الداكنة، وعلى الجانب. وتأتي السيارة بمصابيح رئيسية تعمل بتقنية LED من نوع البكسل مع مصابيح إضاءة نهارية متميزة، وتأتي بكشافات ضباب أمامية وخلفية، ومرايا خارجية كهربائية الضبط والطي ومدفأة وذاتية التعتيم مع نظام ذاكرة، وتأتي مع جنوط عجلات بمقاسات مختلفة حتى 22 بوصة من الألمنيوم. ويمكن أن نعبر عن وصف السيارة بالأرقام التالية لمنصف حجمها ومساحة المقصورة وقدراتها، مع العلم أن الأرقام خاصة بالفئة العليا SVR كاربون:

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الطول: 4879 ممالعرض: 2220 ممالارتفاع: 1803 ممقاعدة العجلات: 2923 مموزن السيارة فارغة: 2377 كجمالحيز الأمامي للرأس 1002 مم (948 مم مع السقف البانورامي)مساحة الأرجل في الامام (1004 مم)مساحة صندوق الأمتعة: 221 لترمساحة الأمتعة خلف الصف الثاني: 780 لترمساحة الأمتعة خلف الصف الأول: 1686 لترداخلية رنج روفر سبورترنج روفر سبورتتتميز الداخلية برفاهية عالية تبدأ من فتح الباب حيث تجد 3 صفوف من المقاعد لسبعة ركاب، تتميز المقاعد بكسوة من الجلد الفاخر، ويمكن لشاغر المقاعد الأمامية تعديل المقاعد كهربائيا في 14 وضعية، كما يوجد نظام إضاءة داخلية محيطية يضيف أجواء خاصة إلى المقصورة، ويمكن التحكم في درجة الحرارة من خلال مكيف أوتوماتيك مزدوج أو رباعي مناطق التحكم.ولفئة SVR مقاعد رياضية خاصة، وتأتي بميزة تدفئة المقاعد في الصف الأول والثاني، وتتمتع بتصميم خاص لعجلة القيادة. ومن جانب التكنولوجيا الحديثة فإنك تجد نظام الصوت الفاخر Meridian وشاشة المعلومات والترفيه التي تعمل باللمس مقاس 10 بوصة مع شاشة ثانية سفلية، مع نظام ملاحة وكلا من أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وتقنية البلوتوث، تكملها شاشة عدادات رقمية تفاعلية.أنظمة السلامة ومساعدة السائق8 وسائد هوائيةالتحكم الديناميكي في الثباتمساعد بداية صعود المرتفعاتمساعد نزول المنحدراتفرامل مانعة للانغلاقتوزيع قوى الفرامل إلكترونيافرامل ركن إلكترونيةمراقبة ضغط الهواء في الإطاراتنظام تثبيت السرعةتحذير مغادرة المساركاميرا رؤية خلفيةكاميرات رؤية شاملة 360 درجةحساسات الركن الأمامية والخلفيةمساعد ثبات المقطورةمثبت مقعد الطفلمساعد فرامل الطوارئنظام إنذار محيطيخيارات المحركاتمحرك بنزين سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 300 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.3 ثانية، ويصل سرعة قصوى 201 كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 10.6 كم/لتر.محرك بنزين سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 360 حصان وعزم دوران 495 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.6 ثانية، ويتميز باستهلاك وقود 10.8 كم/لتر.محرك ديزل سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 350 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية، ويصل سرعة قصوى 209 كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 12.5 كم/لتر.محرك سوبرتشارج سعة 5.0 لتر 8 أسطوانات بقوة 525 حصان بقوة 525 حصان وعزم دوران 625 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في ثانية، ويصل سرعة قصوى كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 8.1 كم/لتر.محرك سوبرتشارج سعة 5.0 لتر 8 أسطوانات بقوة 575 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.5 ثانية، ويصل سرعة قصوى 283 كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 7.8 كم/لتر.أسعار رنج روفر سبورتتتوفر سيارات رنج روفر سبورت عند شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بالفئات والأسعار التالية شاملة الضريبة:رنج روفر سبورت SE بسعر 407,215 ريال سعوديرنج روفر سبورت HSE بسعر 426,880 ريال سعوديرنج روفر سبورت HSE الإصدار الفضي بسعر 469,9890 ريال سعوديرنج روفر سبورت HSE ديناميك بسعر 470,580 ريال سعوديرنج روفر سبورت HSE ديناميك أسود بسعر 484,265 ريال سعوديرنج روفر سبورت أوتوبيوغرافي ديناميك بسعر 537,510 ريال سعوديرنج روفر سبورت HST بسعر 541,420 ريال سعوديرنج روفر سبورت SVR بسعر 701,615 ريال سعوديرنج روفر سبورت SVR إصدار كاربون بسعر 778,090 ريال سعودي