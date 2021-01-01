الفئة الأولى بي إم دبليو 2024 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها



بي إم دبليو بي إم دبليو

المربع نت – نادراً ما نتحدث عن الفئة الأولى لبي إم دبليو.. هي سيارة لا تحظى برواج واسع في الأسواق العالمية مثل بعض الموديلات الرئيسية الأخرى للعلامة البافارية، وتأمل بي إم دبليو بإنعاش مبيعاتها بشكل أفضل بتحديثات جديدة قادمة.



وظهرت الفئة الأولى فيس ليفت أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة، بعد حوالي 3 أعوام من تدشين الجيل الحالي، ويمكن ملاحظة بعض عناصر التصميم المحدثة، مثل الشكل العام الأكثر انسيابية ورشاقة، ومصابيح أمامية أكثر استدارة، ومصابيح خلفية جديدة.



كما سيحصل الشبك على بعض التحديثات المستوحاة من الفئة الثانية كوبيه الجديدة، مع مصد أمامي جديد، ومن الواضح أن التحديثات بشكل عام تطورية وهادئة، مع تحديثات داخلية هادئة كذلك تشمل مواد أعلى جودة وبعض تقنيات السلامة والترفيه الجديدة.

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بالنسبة للمحركات فنتوقع بعض التحديثات المحدودة لمجال محركات الديزل والبنزين والهايبرد لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وربما بعض جوانب الأداء، وسنعلم المزيد مع اقتراب موعد طرح السيارة في النصف الأول من العام القادم.