أودي زيادات سعرية جديدة على Q3 موديل 2022



Q3 Q3

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف – وكيل علامة أودي في مصر – عن ارتفاع أسعار فئات سيارتها أودي Q3 فئة SB-S Line بزيادة تبدأ من 25 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه.



أسعار أودي Q3 موديل 2022

تتوفر السيارة أودي Q3 فئة SB-S Line بفئتين مختلفتين من جهة سعة المحرك، الأولى بمحرك 1400 سي سي وتأتي بسعر 855 ألف جنيه بزيادة سعرية 25 ألف جنيه.



أما الفئة الثانية S-Line Sport Back فتتمتع بمحرك سعة 2000 سي سي، وتأتي بسعر مليون و25 ألف جنيه بزيادة سعرية 35 ألف جنيه.

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مواصفات أودي Q3 موديل 2022وتأني الفئة الأولى من السيارة أودي Q3 S-Line Sport Back بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج عنه قوة 150 حصان وعزم 232 نيوتن متر مدعوم بناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي، ليمكن السيارة من التسارع من 0: 100 كيلو متر في خلال 7.6 ثوان فقط.أما الفئة الثانية فتتمتع بمحرك يسع 2000 سي سي ينتج عنه قوة 184 حصان وعزم 285 نيوتن متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 233 كم/ساعة، مما يجعل السيارة تتسارع من وضع السكون حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.4 ثانيةوعن وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة؛ فتشتمل على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وقفل مركزي، ومحدد سرعة، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD،وخاصية دعم الفرامل، وبرنامج التحكم في الثبات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، إلى جانب برنامج متابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية.