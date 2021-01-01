أودي:زيادة جديدة في سعر A6 S-Line موديل 2022 الهجين



أودي A6 S-Line أودي A6 S-Line

كشفت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل المحلي لعلامة أودي الألمانية في مصر، عن زيادة جديدة في سعر السيارة أودي A6 S-Line موديل 2022 الهجين بلغت 10 آلاف جنيه.



ارتفع سعر بيع السيارة أودي A6 S-Line موديل 2022 الهجين ليسجل مليون و360 ألف جنيه بدلاً من مليون و350 ألفاً.



محرك أودي A6 S-Line موديل 2022

وتأتي أودي A6 S-Line الأحدث بمحرك قوي مزود بشاحن تيربو سعة لترين فئة TFSI، يولد 190 حصانًا مع أقصى عزم للدوران يبلغ 320 نيوتن /متر، ويتصل المحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية متطوّرة مزدوجة التعشيق من سبع سرعات فئة S Tronic، كما يُعاون المحرك البنزيني نظام هجين معتدل يعمل على خفض معدلات استهلاك الوقود لتصل إلى 6.5 لترات لكل 100 كيلو متر، ويُمكن السيارة من الوصول من وضع السكون إلى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 7.9 ثوانٍ.

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التصميم الخارجي للسيارة أودي A6 S-Line موديل 2022يتميز تصميم A6 S-Line موديل 2022 بطابع رياضي عصري؛ يُعززها شبك التهوية الأمامي الأحادي العريض، والمصابيح الأمامية من فئة Matrix LED المتطوّرة المزوّدة بإشارات انعطاف ديناميكية.ولتعزيز الهوية الرياضية للسيارة يأتي الصادمان الرياضيان المطليان بلون الطلاء الخارجي نفسه للفئة S-Line، والنوافذ ذات اللون الدّاكن المظلّل، والعجلات قياس 19 بوصة، مع المصابيح الخلفية فئة LED، والمرايا الجانبية ذاتية التعتيم المزوّدة بخاصيتي التسخين والذاكرة.وتتوافر أودي A6 S-Line الجديدة بستة ألوان للهيكل الخارجي، منها اللون الأسود Brilliant Black، والأسود المعدني Mythos Black Metallic، والرمادي الفاتح Daytona Grey Pearlescent، والرمادي المعدني Chronos Gray Metallic، بخلاف الأبيض المعدني الناصعGlacier White Metallic، والأزرق المعدني Firmament Blue Metallic.أما عن أبعاد السيارة؛ فجاءت كبيرة وتُضفي هيبة خاصّة عليها؛ فجاء الطول العام 4939 ملم، في حين يبلغ العرض 1886 ملم، والارتفاع 1457 ملم، أما قاعدة العجلات فجاءت بطول 2924 ملم.مقصورة أودي A6 S-Line موديل 2022وتعكس مقصورة أودي A6 S-Line الجديدة الفخامة والحرفية اليدوية العالية، بدءاً من المواد المستخدمة التي تشهد تداخل الجلود الفاخرة المطرّزة والأسطح ناعمة الملمس والزوائد السوداء البرّاقة، وصولاً إلى التجهيزات القياسية.أما عن مستويات الرحابة، فباتت معزّزة بشكل كبير مقارنةً بالطراز السابق، تحديدًا فيما يتعلّق بزيادة المساحات المخصّصة لأرجل ورؤوس وأكتاف الركّاب في القسم الخلفي.تجهيزات الرفاهية في أودي A6 S-Line موديل 2022أنا أبرز التغييرات الداخلية تمثّلت في شاشتي النظام المعلوماتي الترفيهي MMI: الشاشة الأكبر حجمًا جاءت بقياس 10.1 بوصة ومثبّتة بوضعية مرتفعة، بينما تستقر الشاشة الأصغر قياس 8.6 بوصة أسفلها مباشرة وتُستخدم للتحكّم خصيصًا في التكييف الأوتوماتيكي وبعض الوظائف الأخرى.وزودت أودي المقصورة الداخلية لطرازها السيدان الجديد بمجموعة واسعة مِن التجهيزات القياسية، منها لوحة العدّادات الرقمية بالكامل (Audi virtual cockpit plus)، والتكييف الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة، والمرايا الخلفية ذاتية التعتيم بدون إطار، وعجلة القيادة الجلدية ثلاثية الأذرع ومقابض التروس اليدوية، بخلاف المقاعد الأمامية ذات التحكّم الكهربائي المزوّدة بخاصية الذاكرة مع دعامة للفقرات القطنية رباعية المسارات، وواجهة آودي للهواتف الذكية، ومقاعد خلفية قابلة للطيّ، وأيضًا فتحة السقف البانورامية، وأهم ما يميز أنظمة ترفيه A6، والنظام الصوتي المحيطي ثلاثي الأبعاد فئة Bang & Olufsen.مواصفات السلامة في أودي A6 S-Line موديل 2022أمًا عن معايير السلامة والأمان فتمتاز A6 S-Line الجديدة بمعايير عالية مِن خلال الاستعانة بثماني وسادات هوائية متنوّعة، مع نظام مانع الانغلاق الكبحي (ABS)، وموزّع الكبح إلكترونيًّا عند الطوارئ (EBD)، وأيضًا نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ونظام Audi Pre-sense basic، ومسامير عجلات مضادة للسرقة، ونقاط تثبيت “أيزوفيكس” للمقاعد الخلفية.بالإضافة إلى نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS) ومثبّت للسرعة مع محدّد للسرعة، وحسّاسات استشعارية للركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية محيطية شاملة (360 درجة).