ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الكويت

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اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت اليوم 23 فبراير 2022، وفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة في الكويت، وسجلت أسعار الذهب في الكويت ارتفاع كبير في كل عيارات الذهب، التي يتم التداول عليها في السوق المحلى، فيما ارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 11 دولار، في أسواق الكويت، بالرغم من حالة الترقب بشأن التطورات الجيوسياسية على الحدود الروسية الأوكرانية.

سجلت اسعار الذهب أعلى مستوى لها في حوالي تسعة أشهر، أمس الثلاثاء، قبل أن تتراجع بينما عمد المستثمرون الذين يراقبون تطورات أزمة أوكرانيا إلى إعادة ترتيب مراكزهم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.13% إلى 1903.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أول يونيو الماضي، عند 1913.89 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.25% إلى 1904.60 دولار للأوقية.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، وسط توتر بين المستثمرين، بشأن احتمال فرض عقوبات غربية قاسية ضد روسيا، بسبب صراعها مع أوكراينا، وأرجع متعاملون التراجع الطفيف للذهب أمس الثلاثاء إلى بعض المبيعات لجني الأرباح.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 23 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24

حافظ سعر جرام الذهب اليوم في الكويت، عيار 24، على قيمة 18.555 دينار كوبتى، كما سجل 61.351 دولار امريكى.

سعر عيار الذهب 22 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 22، قيمة 17.025 دينار، وسعره بالدولار 56.29 دولار.
سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء الذهب عيار 21 اليوم، 16.252 دينار، فيما سجل 53.735 دولار .

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 13.931 دينار، ببنما سجل 46.059 دولار أميركي.

سعر أونصة (اوقية) الذهب
ببنما بلغ سعر الاونصة «الاوقية» اليوم في اسواق الكويت 577.14 دينار، فيما سجلت 1908.216 دولار.

المصدر: المصرى اليوم

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