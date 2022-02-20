ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الكويت

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت اليوم 23 فبراير 2022، وفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة في الكويت، وسجلت أسعار الذهب في الكويت ارتفاع كبير في كل عيارات الذهب، التي يتم التداول عليها في السوق المحلى، فيما ارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 11 دولار، في أسواق الكويت، بالرغم من حالة الترقب بشأن التطورات الجيوسياسية على الحدود الروسية الأوكرانية.
سجلت اسعار الذهب أعلى مستوى لها في حوالي تسعة أشهر، أمس الثلاثاء، قبل أن تتراجع بينما عمد المستثمرون الذين يراقبون تطورات أزمة أوكرانيا إلى إعادة ترتيب مراكزهم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.13% إلى 1903.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أول يونيو الماضي، عند 1913.89 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.25% إلى 1904.60 دولار للأوقية.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، وسط توتر بين المستثمرين، بشأن احتمال فرض عقوبات غربية قاسية ضد روسيا، بسبب صراعها مع أوكراينا، وأرجع متعاملون التراجع الطفيف للذهب أمس الثلاثاء إلى بعض المبيعات لجني الأرباح.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 23 فبراير 2022
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