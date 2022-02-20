أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء فى مصر



اسعار العملات اسعار العملات

استقرت أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، في الأسواق المحلية ومحلات الصرافة، وجاء ذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.



سجل سعر صرف اليورو الأوروبى فى البنك الأهلي المصرى 17.65 للشراء، و17.89 جنيه للبيع،



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.18 جنيه للشراء، و21.41 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.01 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار الكندى 12.24 للشراء، و12.36 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 2.37 جنيه للشراء، و2.40 جنيه للبيع، والكرون السويدى 1.65جنيه للشراء، و1.68 جنيه للبيع.جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي، إذ سجل سعر صرف 100 ين ياباني أمام الجنيه المصرى 13.60 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.46 جنيه للشراء، 2.48 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي فى آخر تحديثات البنك الأهلي المصرى مستوى سعر 15.64 جنيه لسعر للشراء، 15.74 جنيه لسعر البيع.