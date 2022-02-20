أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء فى مصر

استقرت أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، في الأسواق المحلية ومحلات الصرافة، وجاء ذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.
سجل سعر صرف اليورو الأوروبى فى البنك الأهلي المصرى 17.65 للشراء، و17.89 جنيه للبيع،
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.18 جنيه للشراء، و21.41 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.01 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.
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