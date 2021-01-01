كيفية تتبيل «الدواجن ولحم والأسماك» بدون ملح



الدواجن الدواجن

الملح هو أحد التوابل الأكثر استخدامًا لإضافة نكهة فورية للطعام، إذا كنت تجد نفسك كثيرًا ما تحاول الوصول إلى شكل الملح أثناء طهي طعامك أو على المائدة ، فقد يكون الوقت قد حان لتقليل استهلاكك ، خاصة إذا كنت تحاول تقليل تناول الصوديوم.



لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى التضحية بالنكهة عند الاستغناء عن الملح، اصنع توابل جاهزة للاستخدام خالية من الملح للدواجن ولحم البقر والأسماك ، بالإضافة إلى توابل متعددة الأغراض لتحل محل الملح.



يمكنك أيضًا استخدام مكونات مثل الليمون والخل والنبيذ والمرق لإضافة نكهة إلى طعامك دون اللجوء إلى الملح.

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1- صنع توابل خالية من الملح :- اخلطي توابل الدواجن الخالية من الملح، أضف نكهة غنية إلى الديك الرومي أو الدجاج باستخدام توابل الدواجن الخالية من الملح.- رشي اللحم ببعض زيت الزيتون وملعقة أو ملعقتين صغيرتين من البهارات.- اطبخ اللحم حسب وصفتك.- لتحضير توابل الدواجن الخالية من الملح :- 1 ملعقة كبيرة من المريمية المجففة- 1 ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون المجفف- 1 ملعقة كبيرة من البردقوش المطحون المجفف- 1 ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف- 1 ملعقة صغيرة من بذور الكرفس المطحونة- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون- تحضير توابل خالية من الملح للحوم البقر:إذا كنت معتادًا على تتبيل شرائح اللحم أو الشواء بالملح والفلفل ، فقد حان الوقت لتغيير النكهات.استبدل الملح والفلفل بتوابل اللحم البقري الخالية من الملح والتي تعزز نكهة معظم قطع اللحم البقري.رش حوالي ربع ملعقة صغيرة من التوابل لكل كيلو من اللحم الذي تحضره، بالنسبة للتتبيل ، ستحتاج إلى خلط:- 1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة- 1 ونص ملعقة صغيرة ريحان مجفف- 1 ونص ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف- 1 وربع ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون- 1 ملعقة صغيرة من صولجان الأرض أو جوزة الطيب- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون- 1 ملعقة صغيرة من المريمية المجففة- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل حريف- تحضير توابلًا خالية من الملح للأسماك:إذا كنت ترغب في إعطاء أي نوع من الأسماك أو الروبيان نكهة لذيذة مع القليل من الحرارة ، اصنع نسخة خالية من الملح من توابل الكريول للمأكولات البحرية.- رشي المأكولات البحرية بالقليل من الخليط واقلي أو اسودت المأكولات البحرية للحصول على نكهة إضافية، ستحتاج إلى المزج معًا:1/8 كوب ثوم بودرة1/8 كوب فلفل أسود مطحون1 ملعقة كبيرة فلفل حريف1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف1 ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف2 ونص ملاعق كبيرة من الفلفل الحلو1 ونص ملاعق كبيرة من البصل المطحون