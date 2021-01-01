ميلاد الأمير حسن عزيز حفيد الخديوي إسماعيل .في مثل هذا اليوم.



حفيد الخديوي إسماعيل حفيد الخديوي إسماعيل

في مثل هذا اليوم، 22 فبراير 1924م، ميلاد الأمير حسن عزيز حسن حفيد الخديوي إسماعيل وابن عم الملك فاروق.



عاش الأمير حسن عزيز حسن، وهو المولود في 22 فبراير 1924 بـ«سان ريمو» في إيطاليا، ووالده هو الأمير عزيز حسن، شقيق الملك فؤاد الأول، إلا أن ظروفه تسببت في شقاء عانى منه طيلة حياته.



البداية كانت من والده الأمير عزيز حسن، حفيد الخديو إسماعيل، وهو أحد قادة الجيش العثماني، نفته السلطات الإنجليزية إلى إسبانيا وهناك تعرف على فتاة من الطبقة المتوسطة وتزوجها، وتعتبر هي الثانية بعد أخرى ارتبط بها في إيران.

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الفتاة الإسبانية كانت لاعبة في السيرك هى كارمن مجالون أو (إقبال) بعد أن أشهرت إسلامها وقد توفيت فى 1978 ، وفور علم الملك فؤاد الأول بهذا الأمر أصدر مرسومًا ملكيًا بتجريد «عزيز» وأبنائه من الألقاب الملكية والأميرية، بذلك حُرم نجله «حسن» من «الأميرية» بموجب ذلك القرار، الأمير له شقيقتان هما الأميرتان خديجة وعائشة وشقيق واحد هو الأمير اسماعيل .وتبدل الحال بوفاة والد «حسن» وهو في الثامنة من عمره، حينها اشترط الملك فاروق أن يعود هو وإخوته إلى مصر والعيش في قصر الأميرة نعمة الله دون والدتهم، بسبب صفتها كلاعبة سيرك.بعدها توجه «حسن» إلى بيروت وإنجلترا لإتمام تعليمه، ثم عاد إلى مصر من جديد في عام 1939، والتحق بمعهد الموسيقى وتعلم العزف على البيانو، ومن ضمن مقتنياته الرائعة البيانو الالمانى الصنع الذى نقل الان ليعرض الآن فى قصر الوالى محمد على بشبرا بجانب ذلك كان فنانًا يعشق الرسم وللتغلب على ظروفه الصعبة التي واجهها اضطر استغلال موهبته برسم اللوحات وبيعها حتى يكون له مصدر رزق، ومع إزاحة الملك فاروق عن العرش .توجه جميع أفراد العائلة المالكة إلى فرنسا وسويسرا إلا أن «حسن» كان الوحيد منهم الذي بقي في مصر، رغم بعض المضايقات التي تعرّض لها، ويعتبر الأمير حسن من القلائل من أعضاء الأسرة المالكة الذين بقوا في مصر بعد 23 يوليو 1952، حيث عاش في عزلة في حي جاردن سيتي مع احدى شقيقاته، وكان قليل الكلام و نادر الظهور .إلا أن قرار مصادرة ممتلكات الأسرة المالكة كان لها أثر عليه، بسبب امتلاكه مجموعة غير متطابقة من الأنتيكات والكنوز الفنية، حينها سمحت لجنة «جرد القصور الملكية» بأن يحتفظ بهذه الأشياء مع التفتيش الدورى عليها من لجنة من الجهات المتخصصة، واستمر «حسن» في العيش على هذه الشاكلة إلى أن توفي في 17 إبريل من عام 2000، عن عمر ناهز 76 عامًا.